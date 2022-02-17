Вакцинація чи природна інфекція: що краще захищає від нових штамів коронавірусу

Ще одне дослідження підтвердило, що вакцинація проти COVID-19 може захистити від нових варіантів коронавірусу краще, ніж природна інфекція.

Окрім цього, робота вперше показала, що на імунну відповідь людини проти варіантів вірусу сильно впливає той штам COVID-19, з яким імунна система вперше зіткнулася.

До теми Вакцинація від грипу: чому це важливо під час пандемії COVID-19

Це явище, відоме як імпринтинг, схоже на те, яке спостерігається у вірусів грипу, які змінюються від сезону до сезону, утворюючи унікальний імунний ландшафт для кожної людини. Попередній вплив різних вірусів грипу може посилювати, а інколи й послаблювати реакцію на нові типи вірусу грипу.

Тому дослідники порівняли рівні та типи антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2 в учасників стенфордського клінічного випробування вакцини BioNTech-Pfizer та у пацієнтів із COVID-19, які лікувалися у Stanford Medicine у ​​перші місяці пандемії. Ці пацієнти занедужали на початку пандемії та, швидше за все, були інфіковані одним з ранніх штамів вірусу, відомим як Wuhan-Hu-1.

Коли ми порівняли реакцію антитіл на інфекцію з реакцією на вакцинацію, ми виявили, що в інфікованих людей вироблялися різні рівні антитіл, які неухильно знижувалися після зараження. Натомість відповідь на вакцинацію навпаки була дуже однорідною – у всіх учасників дослідження була хороша відповідь із високим рівнем антитіл, хоча згодом вони також знизилися,

– йдеться в дослідженні.

Результати дослідження

Вакцина на основі мРНК генерувала найвищі рівні антитіл у порівняні з AstraZeneca, Супутник-V та Sinofarm.

Але кожна з вакцин генерувала достатньо широкий спектр антитіл. Хоча більшість антитіл були націлені на S-білок уханського штаму коронавірусу, решта могли також зв'язуватися з S-білками дев'яти інших варіантів вірусу, включаючи Дельта-варіант.

А ось невакциновані пацієнти, інфіковані Wuhan-Hu-1, виробляли вужчий спектр антитіл, менша кількість з яких могла зв'язуватися з S-білками нових варіантів вірусу.

Це підтверджують і лімфатичні вузли

Коли науковці досліджували лімфатичні вузли вакцинованих та інфікованих людей, вони побачили, що зародкові центри у щеплених виявилися "потужними фабриками" з вироблення антитіл впродовж восьми тижнів після вакцинації. А ось зародкові центри лімфатичних вузлів у людей з важкою формою COVID-19 були погано сформовані й в них були відсутні ключові типи імунних клітин, що свідчить про порушення здатності виробляти антитіла для боротьби з хворобою.

Окрім цього, невакциновані люди, інфіковані штамами Альфа або Дельта, виробляли антитіла, які спеціалізуються на зв'язуванні з вірусним S-білком лише відповідного штаму. Тим часом щеплені люди, які потім інфікувалися Дельта або Альфа, розпізнавали різні варіанти коронавірусів.

Це означає, що вакциновані люди краще захищені, ніж люди, інфіковані природним шляхом. Аргумент про те, що інфекція працює краще, ніж вакцинація, не підтверджується сучасними даними.