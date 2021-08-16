Очільник МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що доступ до щеплень повинен бути безперервним. Навіть на вихідних чи на свята.

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Віктор Ляшко “Дельта-штам коронавірусу, сотні випадків якого вже зареєстровані в Україні, заразніший. Ймовірність розвитку тяжкого перебігу хвороби в разі інфікування цим штамом набагато вища, якщо ви не вакциновані. Доступ до вакцин має бути безперервним та зручним. На свята мобільні бригади мають працювати там, де це зручно для людей – як зараз вони працюють в аеропортах та доводять свою ефективність”.

Спроможності вакцинації в Україні

Нині в Україні є 3 тисячі пунктів COVID-щеплення,

Майже 400 центрів масової вакцинації,

Тисяча мобільних бригад.

За тиждень у МОЗ планують визначити, які опції їхньої роботи доречні впродовж святкування 30 річниці незалежності України.

Віктор Ляшко “Мета цієї роботи – дати максимально зручно зустрітися вакцині та пацієнту. Пунктам із низьким потоком, можливо, дійсно, слід узяти паузу, аби подумати, як його збільшити, але центри масової вакцинації, особливо в ТРЦ та інших логістично привабливих місцях, мають працювати”.

У деяких регіонах успішно практикують вакцинацію на площах й просто неба. Ляшко зауважив, що цей досвід слід перейняти всім, застосовуючи його під час святкових заходів у центрах міст. При цьому важливо дотримуватись карантинних правил: маскового режиму та дистанції.

Темпи вакцинації в Україні