Вакцинація проти COVID-19 в Ізраїлі різко знизила рівень госпіталізацій серед літніх людей

Джерело:Nature
Нині в Ізраїлі близько 90% літніх людей віком від 60 років отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу. Статистика захворюваності за останні 6 тижнів кардинально змінилася.
Усіх літніх людей Ізраїлю щеплять вакциною від виробника Pfizer та BioNTech. Близько 90% з цієї групи вже отримали щонайменше 1 дозу двокомпонентної вакцини.
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Те, що ми бачимо тут, це дуже ранні й обнадійливі ознаки того, що вакцина працює для захисту населення,
– заявив вірусолог Флоріан Краммер з госпіталю Маунт-Сінай в Нью-Йорку.
Існує думка, що тенденція до зниження захворюваності пов'язана з введенням загальнонаціонального карантину в січні. Але статистика не підтверджує цих припущень.
Згідно з даними, кількість нових випадків і госпіталізацій почала знижуватися раніше початку карантину, а різниця в кількості нових випадків серед літніх і молодших людей була особливо помітна саме в тих містах, де до початку січня не менше 85% людей віком від 60 років отримали першу дозу вакцини.
Аналогічної тенденції до зниження захворюваності не спостерігалося під час ізоляції в вересні. Це говорить нам, що вакцини дійсно змінюють показники,
– розповів вчений Еран Сегал з Інституту Вейцмана в Реховоті.
Але вчені зауважили, що поки що рано робити остаточні висновки. Нині в Ізраїлі вакцинувалось близько 40%, і, на думку дослідників, для кінцевих тверджень варто вакцинувати значно більше людей.