Вакцинація проти COVID-19 в Ізраїлі різко знизила рівень госпіталізацій серед літніх людей

Нині в Ізраїлі близько 90% літніх людей віком від 60 років отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу. Статистика захворюваності за останні 6 тижнів кардинально змінилася.

Усіх літніх людей Ізраїлю щеплять вакциною від виробника Pfizer та BioNTech. Близько 90% з цієї групи вже отримали щонайменше 1 дозу двокомпонентної вакцини.

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Статистика Ізраїлю після введення вакцинації

Дані МОЗ Ізраїлю свідчать, що кількість нових випадків заражень коронавірусом у групі людей віком від 60 років знизилась на 41%. А з середини січні по початок лютого – на 31%.

Для порівняння – серед людей молодше 59 років, з яких вакциновано трохи більше ніж 30%, захворюваність знизилася всього на 12%, а число госпіталізацій – на 5%.

Висновки аналізу отримані з вибірки приблизно чверті мільйону випадків інфікування COVID-19.

Те, що ми бачимо тут, це дуже ранні й обнадійливі ознаки того, що вакцина працює для захисту населення,

– заявив вірусолог Флоріан Краммер з госпіталю Маунт-Сінай в Нью-Йорку.

Чи може це бути наслідком карантину

Існує думка, що тенденція до зниження захворюваності пов'язана з введенням загальнонаціонального карантину в січні. Але статистика не підтверджує цих припущень.

Згідно з даними, кількість нових випадків і госпіталізацій почала знижуватися раніше початку карантину, а різниця в кількості нових випадків серед літніх і молодших людей була особливо помітна саме в тих містах, де до початку січня не менше 85% людей віком від 60 років отримали першу дозу вакцини.

Аналогічної тенденції до зниження захворюваності не спостерігалося під час ізоляції в вересні. Це говорить нам, що вакцини дійсно змінюють показники,

– розповів вчений Еран Сегал з Інституту Вейцмана в Реховоті.

Але вчені зауважили, що поки що рано робити остаточні висновки. Нині в Ізраїлі вакцинувалось близько 40%, і, на думку дослідників, для кінцевих тверджень варто вакцинувати значно більше людей.