Нові вакцини поступово отримують сертифікацію на використання. Держави закуповують великі обсяги препаратів і сподіваються якомога швидше покінчити з пандемією. Втім є цілий перелік держав, які не мають змоги оплатити вакцини проти коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про закупівлю 2 мільярдів доз вакцин для програми COVAX. Ними передусім щепитимуть найвразливіші групи. Більше про це – в матеріалі журналістів 24 каналу.

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"Нам досі потрібно більше доз вакцини та більше грошей на повноцінну реалізацію програми. Але у нас є чіткий шлях до забезпечення перших 2 мільярдів доз та подальші плани, які допоможуть закінчити гостру стадію пандемії COVID-19", – заявив генеральний директор Альянсу з вакцин Сет Берклі.

Вакцини деяких виробників ще чекають на сертифікацію

Низка препаратів все ще очікує сертифікації. Навіть після завершення 3 фази клінічних випробувань, все ще залишається бюрократична тяганина. І хоча в ситуації з коронавірусом ці процедури максимально пришвидшують, всіх перевірок для підтвердження безпечності препаратів все одно не уникнути.

Спікер Європейської комісії Стефан де Кеерсмахер зауважив, що необхідно ухвалити термінові рішення після того, як Європейське медичне агентство після детального аналізу підтвердить безпечність та ефективність вакцинації.

Звичайно, нам ще потрібно проконсультуватися з державами-членами ЄС. Єврокомісія має зробити це якомога швидше та почати вакцинацію,

– наголосив він.

Про початок масової вакцинації нині заявляють з десяток країн. Першою була Велика Британія. Згодом щеплення почали робити у США та Ізраїлі.

Проти COVID-19 вакцинувалися деякі високопосадовці

На перших етапах намагаються вакцинувати всі вразливі групи:

медиків;

соціальних робітників;

поліцейських;

літніх людей.

Водночас через скептичне ставлення до препаратів уряди намагаються розробити додаткові стимули і максимально популяризувати ідею вакцинації. Так, уже кілька високопосадовців щепилися першими – і в прямому ефірі.

Зверніть увагу! Раніше від COVID-19 вакцинувалися королева Данії Маргрете ІІ, обраний американський президент Джо Байден, майбутня віцепрезидентка США Каміла Гарріс, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Голова ізраїльського уряду запевнив, що держава готова вакцинувати 60 тисяч людей на день. Також він попросив міністра розробити так званий зелений паспорт, згідно з яким кожна людина, яка має щеплення, зможе показати картку або мобільний додаток.

Це дозволить людям відвідувати масові заходи, торговельні центри та інші види дозвілля.

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Вакцина проти коронавірусу викликала алергічні реакції

Не минулося і без проблем. Одразу після початку масової вакцинації почалися повідомлення про побічні алергічні реакції. Водночас медики стверджують, що ситуація не критична. Достатньо переглянути медичну картку пацієнта, і уникати щеплень тим, хто вже мав сильні алергічні напади до того.

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Але навіть у разі несподіваного шоку, лікарі завжди можуть надати необхідну допомогу.

Зараз, наскільки ми можемо бути впевнені, відносний ризик виникнення алергічних реакцій – надзвичайно низький. Але ви все ще можете підхопити COVID-19, а ризик ускладнень під час перебігу хвороби є набагато більшим,

– пояснив радник фонду астми та алергії США Мітчелл Грейсон.

У різних країнах охочих щепитися і скептиків – приблизно порівну. Тому попит на препарати досі стабільно високий.

Фармакологічним компаніям не вистачає виробничих потужностей, щоб виконати всі замовлення. Водночас існують ще десятки варіацій вакцини проти COVID-19, які завершують клінічні випробування. А безліч країн пропонують власні виробництва для виготовлення вже зареєстрованих препаратів.

За даними лікарів, зламати ланцюг передачі вірусу вдасться, коли щепленими будуть щонайменше 60% мешканців усього світу.