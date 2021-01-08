Депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що вакцинація проти COVID-19 приность смерті. А препарати, які вводять людям, містять давно відомі шкідливі інгрідієнти.

Крім цього, так звані панацеї серед населення просувають фантастичні маркетологи. Про це Юрій Камельчук написав на своїй фесбук-сторінці.

Раніше Я не довіряю вакцині проти вигаданої хвороби COVID-19, – нардеп від "Слуги народу"

За його словами, політики демонструють людям псевдовакцинацію. Зокрема, вони щепляться зі шприцами без голок чи уколами через футболку.

Сценаристи просування псевдопанацеї просто фантастичні маркетологи. Спочатку заходять через лідерів думок,

– зазначив депутат.

"Слуга народу" додав, що неможливо перевірити, що саме було введено людині на відео. Відтак українці просто вірять тому, що бачать з екранів. І наголосив, що в них має прокинутися колективна свідомість.

На думку депутата, карантинні обмеження у світі – частина тесту, як реагуватиме суспільство на те, що йому нав'язують. А примусова вакцинація – спосіб створення додаткових штучних кордонів та привід підкорити непідкорених.

"Цікаво, це згортання світової демократії і кінець права на вільне пересування?", – зауважив Камельчук.

Також він вважає, що жорсткий карантин в Україні порушує закони, Конституцію та базові права людини.

Які ще дивні заяви щодо COVID-19 говорив Камельчук