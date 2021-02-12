Вакцинація проти COVID-19 стане наймасштабнішою в історії України: Степанов розповів деталі
Україну очікує наймасштабніша вакцинація в історії країни. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів деталі алгоритму майбутньої вакцинації.
Джерело:Свобода слова Савіка Шустера
Головні умови наймасштабнішої вакцинації
Зокрема, Максим Степанов заявив, що Україна буде використовувати вакцини як мінімум 4 компаній: Pfizer, Sinovac, Novavac, AstraZeneca. Перелік вакцин може бути розширений, коли інші компанії закінчать третій етап клінічних досліджень своїх вакцин.
Актуально Радуцький пропонує пріоритетно вакцинувати журналістів проти COVID-19
Я хочу, щоб ми розуміли: такої масштабної вакцинації країна ніколи в житті не проходила. Нам в дуже стислі терміни потрібно надати можливість доступу до вакцини всім без винятку громадянам країни старше 18 років. І ми хочемо це зробити протягом 2021 року,
– сказав Степанов.
Він зазначив, наразі зробити щеплення проти коронавірусу готові, відповідно до соцопитувань, 50% українців, але потрібно принаймні 60%.
Логістика вакцинації
Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко розповів про логістику вакцин від коронавірусу, зокрема зазначив, що вона залежатиме від виробника вакцини.
В залежності від того, яка саме ця вакцина, вона їде на різні склади. Після цього буде розвезення по регіонах, якщо ми говоримо саме про Pfizer, то відправляється в регіон п'ятиденна кількість вакцин,
– розповів Кирило Тимошенко.
Далі за словами керівника ОПУ, уже сформовані 600 мобільних груп (в більшості на базі сімейних лікарів) будуть займатися вакцинацією.
Кого вакцинуватимуть першими
Першими будуть вакцинувати лікарів. У лікарні будуть приїжджати мобільні групи з вакцинами.
Як це виглядатиме?Крило Тимошенко розповів, що мобільні бригади їздитимуть 20 днів, адже термін між першою і другою вакциною мінімум 20 днів. Все розраховано таким чином, щоб вони по області проходили перший етап за 20 днів, далі та ж група, буде вакцинувати вже другою вакциною.
Коротка довідка про майбутню вакцинацію
- Попередньо у МОЗ заявляли, що вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочнеться 15 лютого.
- В країні діятиме план вакцинації "Дорожня карта", який складається з 5 етапів.
- До кінця лютого планують вакцинувати 500 тисяч українців.
Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною