Вакцинація проти COVID-19 стане наймасштабнішою в історії України: Степанов розповів деталі

Україну очікує наймасштабніша вакцинація в історії країни. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів деталі алгоритму майбутньої вакцинації.

Головні умови наймасштабнішої вакцинації

Зокрема, Максим Степанов заявив, що Україна буде використовувати вакцини як мінімум 4 компаній: Pfizer, Sinovac, Novavac, AstraZeneca. Перелік вакцин може бути розширений, коли інші компанії закінчать третій етап клінічних досліджень своїх вакцин.

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Я хочу, щоб ми розуміли: такої масштабної вакцинації країна ніколи в житті не проходила. Нам в дуже стислі терміни потрібно надати можливість доступу до вакцини всім без винятку громадянам країни старше 18 років. І ми хочемо це зробити протягом 2021 року,

– сказав Степанов.

Він зазначив, наразі зробити щеплення проти коронавірусу готові, відповідно до соцопитувань, 50% українців, але потрібно принаймні 60%.

Логістика вакцинації

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко розповів про логістику вакцин від коронавірусу, зокрема зазначив, що вона залежатиме від виробника вакцини.

В залежності від того, яка саме ця вакцина, вона їде на різні склади. Після цього буде розвезення по регіонах, якщо ми говоримо саме про Pfizer, то відправляється в регіон п'ятиденна кількість вакцин,

– розповів Кирило Тимошенко.

саме 5 днів Pfizer може зберігатися в умовах не менше -80 градусів.

Далі за словами керівника ОПУ, уже сформовані 600 мобільних груп (в більшості на базі сімейних лікарів) будуть займатися вакцинацією.

Кого вакцинуватимуть першими

Першими будуть вакцинувати лікарів. У лікарні будуть приїжджати мобільні групи з вакцинами.

Як це виглядатиме? Крило Тимошенко розповів, що мобільні бригади їздитимуть 20 днів, адже термін між першою і другою вакциною мінімум 20 днів. Все розраховано таким чином, щоб вони по області проходили перший етап за 20 днів, далі та ж група, буде вакцинувати вже другою вакциною.

Коротка довідка про майбутню вакцинацію

Попередньо у МОЗ заявляли, що вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочнеться 15 лютого.

В країні діятиме план вакцинації "Дорожня карта", який складається з 5 етапів.

До кінця лютого планують вакцинувати 500 тисяч українців.



Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу