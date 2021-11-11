Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 11 листопада. Водночас, коли планують ухвалити документ – глава відомства не повідомив.

Раніше МОЗ розширило перелік організацій, співробітники яких мають обов'язково щепитися проти COVID-19

Медиків обов'язково щепитимуть

За його словами, наразі наказ відправляють на погодження з іншими міністерствами. Цього разу мовиться про обов'язкові щепленні для таких професій:

працівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності;

працівників органів місцевого самоврядування;

працівників підприємств, установ та організацій, що належать комунальній власності відповідних територіальних громад.

Довідка. Раніше Ляшко зазначав, що зараз проти COVID-19 вакциновано понад 80% медпрацівників в ковідних лікарнях. На ланці екстреної меддопомоги ця цифра сягає 100%, менше – серед первинної ланки.

Обов'язкова вакцинація

Нагадаємо, що 7 жовтня МОЗ затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації від COVID-19. Це стосується працівників:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

установ вищої, післядипломної, професійної передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, установ спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Згодом, 9 листопада перелік професій розширили. До нього увійшли співробітники:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;підприємств,

установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року № 83.

Людей з протипоказаннями не звільнятимуть

Разом з тим, люди, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.

Наказ набув чинності 8 листопада. Тих, хто не прищепився до цієї дати, усуватимуть від роботи без збереження зарплати. Поновитися на роботі можна, отримавши укол вакцини.