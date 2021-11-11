Вакцинація проти COVID-19 в Україні стане обов'язковою і для медиків: оновлений список МОЗ
Джерело:брифінг Ляшка
Міністерство охорони здоров'я планує знову розширити перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. На цей раз до до списку хочуть включити медиків.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 11 листопада. Водночас, коли планують ухвалити документ – глава відомства не повідомив.
Раніше МОЗ розширило перелік організацій, співробітники яких мають обов'язково щепитися проти COVID-19
Медиків обов'язково щепитимуть
За його словами, наразі наказ відправляють на погодження з іншими міністерствами. Цього разу мовиться про обов'язкові щепленні для таких професій:
- працівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності;
- працівників органів місцевого самоврядування;
- працівників підприємств, установ та організацій, що належать комунальній власності відповідних територіальних громад.
Обов'язкова вакцинація
Нагадаємо, що 7 жовтня МОЗ затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації від COVID-19. Це стосується працівників:
- центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
- установ вищої, післядипломної, професійної передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, установ спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
Згодом, 9 листопада перелік професій розширили. До нього увійшли співробітники:
- підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;підприємств,
- установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року № 83.
Людей з протипоказаннями не звільнятимуть
Разом з тим, люди, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.
Наказ набув чинності 8 листопада. Тих, хто не прищепився до цієї дати, усуватимуть від роботи без збереження зарплати. Поновитися на роботі можна, отримавши укол вакцини.Увага! Записатися на вакцинацію можна через свого сімейного лікаря або сервіс Helsi. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря.