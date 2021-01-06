Кампанія вакцинації проти коронавірусу розпочалася у більш ніж 30 країнах світу. Переважно щеплення роблять людям з групи ризику.

Науковці встановили новий стандарт розробки вакцин. Про це під час брифінгу 5 січня розповів гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

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Тедрос Аданом Гебреісус “Ч ерез рік, коли ВООЗ випустила свою першу доповідь про спалах захворювання цього вірусу, понад 30 країн почали вакцинувати свої групи ризику різними вакцинами проти COVID-19 ”.

Гендиректор ВООЗ закликав уряди всіх країн працювати разом і виконувати свої обов'язки щодо рівномірного розподілу у вакцин всьому світі, а фармацевтичні групи якнайшвидше нарощувати поставки та брати повну участь у COVAX.

Вакцинація проти коронавірусу у світі: що відомо