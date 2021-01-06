Вакцинація проти COVID-19 вже розпочалася у понад 30 країнах: ВООЗ
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Кампанія вакцинації проти коронавірусу розпочалася у більш ніж 30 країнах світу. Переважно щеплення роблять людям з групи ризику.
Науковці встановили новий стандарт розробки вакцин. Про це під час брифінгу 5 січня розповів гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.
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Тедрос Аданом Гебреісус
“Ч ерез рік, коли ВООЗ випустила свою першу доповідь про спалах захворювання цього вірусу, понад 30 країн почали вакцинувати свої групи ризику різними вакцинами проти COVID-19”.
Гендиректор ВООЗ закликав уряди всіх країн працювати разом і виконувати свої обов'язки щодо рівномірного розподілу у вакцин всьому світі, а фармацевтичні групи якнайшвидше нарощувати поставки та брати повну участь у COVAX.
Вакцинація проти коронавірусу у світі: що відомо
- Станом на ранок 6 січня у 35 країнах світу було введено понад 15 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу.
- Китай та Росія дозволили вакцинацію власними препаратами до закінчення випробувань ще в липні та серпні 2020 року. Відтоді у цих країнах щепили більше мільйона людей.
- Багато країн світу уклали угоди про забезпечення доступу вакцин. Згідно з підрахунками, вже відкладено 8,15 мільярдів доз. Цього було б достатньо, щоб охопити понад половину населення планети, якби вакцини розподілялися рівномірно. Але цього не сталося. Заможні країни уклали великі угоди про постачання, а вимоги до надмірного зберігання ускладнюють доставку деяких препаратів у віддалені частини світу.
- Деяким країнам, можливо, доведеться почекати до 2022 року або й довше, перш ніж розпочати імунізацію свого населення.
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