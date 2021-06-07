Вакцинація проти COVID-19 зменшує ризик госпіталізації через індійський штам на 93%

Вакцинація проти коронавірусу (двома дозами) зменшує ризик потрапляння до лікарні з індійським штамом на 93 відсотки. Невакциновані люди ризикують бути госпіталізованим більше, ніж у попередні хвилі.

Дослідники кажуть, що це надає додаткові докази на прискорення вакцинації проти коронавірусу восени.

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Дані системи охорони здоров'я Англії показують, що лише сім з 9427 людей, які були інфіковані новим штамом, потрапили до лікарні, навіть незважаючи на те, що ці люди отримали дві дози вакцини від Pfizer.

Видання пише, що ризик госпіталізації для невакцинованих людей з новим індійським штамом є в 2,6 рази вищим, ніж раніше.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал

Експерти наголошують, що дві дози необхідні для захисту від індійського штаму. Натомість одна доза є на 20 відсотків менш ефективною проти мутації COVID-19.

Незважаючи на сплеск випадків, вчені та міністри також наголошують, що ризик госпіталізації є у 10 разів меншим для вакцинованих людей, ніж для нещеплених осіб.

Зазначимо, що індійський варіант коронавірусу поширюється вдвічі швидше, через що невакциновані люди будуть частіше заражатися.