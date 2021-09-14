Які штами грипу очікують в Україні

У Центрі громадського здоров'я МОЗ на запит 24 каналу розповіли, що під час епідеміологічного сезону 2021 – 2022 років очікують циркуляцію штамів B/Washington, H1N1 та H3N2.

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Грип може призвести до тяжких ускладнень і навіть смерті. А також збільшує ризик ‎інфаркту чи інсульту. Вакцинація є ефективним способом профілактики грипу.

У ЦГЗ зазначили, що у зв'язку з постійними антигенними змінами вірусу грипу та за рекомендацією ВООЗ, чотиривалентні вакцини на основі курячого ембріона для використання у наступному сезоні грипу в Північній півкулі 2021 – 2022 років повинні містити:

вірус, побідний A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09;

вірус, побідний A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2);

вірус, побідний B/Washington/02/2019(лінія B Victoria);

вірус, побідний B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

До складу тривалентної протигрипозної вакцини на основі курячих ембріонів рекомендується включити перші три штами.

Коротко про штами грипу

Перші два штами – це віруси типу А. Саме вони є більш агресивними і можуть провокувати ускладнення у пацієнтів та закінчитись летально.

З ускладнень, які не характерні для вірусів типу В – енцефаліт (запалення мозку), а також менінгоенцефаліт (запалення оболонок мозку).

Інкубаційний період для чотирьох штамів однаковий – до тижня (в середньому дві доби). Клінічні симптоми теж подібні: найчастіше хворі скаржаться на головний біль, біль у м'язах і суглобах, озноб, біль у горлі, значне підвищення температури тіла, кашель, нежить. При інфікуванні вірусами типу А серед симптомів можуть бути біль в очах і світлобоязнь, нудота та діарея.

Вакцинація проти грипу

Які вакцини будуть в Україні цієї осені

Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих щеплень та відсутня у національному календарі щеплень, тому вакцину можуть закуповувати за гроші місцевих бюджетів, підприємств або власним коштом громадян.

У Центрі громадського здоров'я зауважили, що згідно з даними державного реєстру лікарських засобів з оновленим складом штамів зареєстровані наступні вакцини для профілактики грипу:

ІНФЛУВАК ТЕТРА вакцина для профілактики грипу чотирьохвалентна, поверхневий антиген, інактивована, Нідерланди.

ДЖІСІ ФЛЮ КВАДРИВАЛЕНТ / GC FLU QUADRIVALENT вакцина для профілактики грипу (розчеплений віріон, інактивований), Корея.

ВАКСІГРИП ТЕТРА / VAXIGRIP TETRA спліт-вакцина для профілактики грипу чотирьох валентна, інактивована, Франція.

Трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, чотирьохвалентна – від чотирьох.



Вакцинація значно знижує ризики ускладнень грипу / Фото Unsplash

Чому потрібно вакцинуватись проти грипу

Щеплення проти грипу зменшує ризики ‎смерті внаслідок хвороби на 80%, а ймовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнень – на ‎‎60%.

Першочергово вакцинуватись проти грипу радять людям, які входять до "групи ризику", тобто ті особи, які контактують з іншими й мають високі шанси інфікуватись: лікарі та медики, вчителі та ‎вихователі, правоохоронці та продавці.

Вакцинуватися проти грипу варто дітям до 5 років, вагітним жінкам, людям старшого віку, а також тим, у кого є хронічні захворювання.

Як зробити щеплення

Зробити вакцинацію проти грипу найкраще до початку активної хвилі захворюваності. Втім, вакцинуватися можна і впродовж усього сезону, імунітет після щеплення проти грипу виробляється упродовж двох тижнів.

Головне, щоб на момент вакцинації у людини не було симптомів ГРВІ – тобто, щоб імунітет не був ослаблений.

Також варто проконсультуватися зі ‎сімейним лікарем, який повинен оглянути вас та виявити можливі протипоказання до ‎вакцинації.

Лікар може виписати рецепт на вакцину від грипу, адже вакцини є рецептурними препаратами у нашій країни. Втім, часто аптеки ‎продають їх без рецепту.

Під час ‎транспортування і зберігання вакцини має бути дотриманий холодовий ланцюг – це ‎температура у межах +2 - +8 С.

Крім аптек, вакцини проти грипу можуть бути наявні в приватних клініках, де власне на місці можна й отримати щеплення.

Безкоштовні вакцини проти грипу

Джерело: МОЗ

Цього року, ймовірно, українцям буде доступна певна кількість вакцин проти грипу безоплатно. Втім, наразі мова лише про вакцинацію медичного персоналу.

Так, головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін розповів, що з червня відомство почало працювати з представниками фармацевтичного сектору для того, щоб виділити для України більшу кількість вакцин.

Зокрема, ведуть перемовини щодо передачі в межах гуманітарної допомоги за механізмом PIVI безкоштовних вакцин для щеплення лікарів (майже 30 тисяч доз).

Ми розраховуємо, що медичних працівників, (принаймні тих, які працюють у "ковідних" лікарнях, ми зможемо вакцинувати проти грипу безплатно, коштом гуманітарної допомоги,

– йдеться у повідомленні МОЗ.

Щодо аптечної мережі, до неї цьогоріч доставлять більшу кількість вакцин, ніж минулого року, – приблизно мільйон доз.

У МОЗ також анонсували виробництво вакцини проти грипу від українського виробника. Її поява запланована на перше півріччя 2022 року.

Вакцинація в час пандемії коронавірусу

Чи сумісні вакцини проти грипу з COVID-вакцинами

Так, але у ЦГЗ наголосили, що попри важливість вакцинації та необхідність швидкого охоплення вакцинацією проти коронавірусної хвороби, слід дотримуватися 14-денного інтервалу між введенням вакцин проти коронавірусної хвороби COVID-19 та введенням вакцин проти інших інфекційних хвороб, за винятком екстреної вакцинації.

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Як відрізнити грип від коронавірусу:

симптоми грипу можуть відчуватись до тижня, симптоми COVID-19 – довше;

коронавірус частіше, ніж грип, викликає втрату нюху і смаку;

згідно зі статистикою, в разі захворювання на грип спочатку з'являється кашель, в разі захворювання на COVID – підвищується температура.



При наявності симптомів ГРВІ – варто звернутись до сімейного лікаря / Фото Unsplash

Вакцина проти грипу захищає від коронавірусу?

Наразі немає достатньо підстав вважати, що щеплення проти грипу захистить вас від коронавірусу, як і не гарантує цілковитого ‎захисту від грипу.

Однак, нещодавно вчені з Медичної школи Університету Маямі представили дослідження, що вакцина від грипу може знизити ризики госпіталізації та ускладнень коронавірусної хвороби.

Зокрема, вчені довели, що щорічне щеплення проти грипу знижує ризик інсульту, сепсису і тромбозу глибоких вен (ТГВ) у пацієнтів з COVID-19.

Аналіз показав, що ті, хто не мав щеплення проти грипу, мали значно вищу ймовірність (до 20%) потрапити у відділення інтенсивної терапії. Вони також значно частіше зверталися до відділення невідкладної допомоги (у 58%), у них розвивався сепсис (ймовірність до 45%), інсульт (ймовірність до 58%). Ризик смерті не змінювався.

Крім того, американська компанія Novavax розпочала випробування нової вакцини, яка буде захищати і проти коронавірусу, і проти грипу. Наразі лише відомо, що компанія розпочинає тестування препарату за участі людей.

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