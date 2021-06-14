Вакцинація проти коронавірусу допомагає захистити нещеплених людей

Високі рівні вакцинації проти COVID-19 пов'язані з нижчими показниками інфікування SARS-CoV-2 серед групи невакцинованих людей віком до 16 років. Про це свідчать результати дослідження, проведеного в Ізраїлі.

Вакцинація проти COVID-19 допомагає захистити невакцинованих людей. Висновки засновані на аналізі записів про вакцинацію та результати тестів в 177 географічно різних спільнотах Ізраїлю з 6 грудня 2020 року по 9 березня 2021 року.

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Клінічні випробування і кампанії вакцинації показали, що вакцина Pfizer-BioNTech проти COVID-19 дуже ефективна в запобіганні коронавірусу не лише на на індивідуальному рівні, а й на рівні спільноти.

Вакцинація в Ізраїлі розпочалася 19 грудня 2020 року. Першу дозу COVID-вакцини ввели майже 50% населення впродовж перших 9 тижнів капанії.

Як проводився аналіз

Дослідники зосередили свою увагу на 177 географічно відокремлених спільнотах, в яких були різні рівні вакцинації, а також на когорті нещеплених людей віком до 16 років, для яких вакцина ще не була доступною.

Автори оцінили, як змінилась кількість позитивних тестів на COVID-19 в будь-якому суспільстві між фіксованими часовими інтервалами.

Зростання вакцинованих на 20% зменшує поширення вірусу серед невакцинованих приблизно у 2 рази

Вчені виявили, що з кожним 20%-зростанням вакцинованих людей кількість позитивних тестів на SARS-CoV-2 серед невакцинованого населення зменшувалася приблизно удвічі.

Автори попередили, що у їхньому дослідженні не враховувалась можливість природного імунітету до SARS-CoV-2. Тож для остаточних висновків необхідні подальші дослідження.