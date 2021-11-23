Довакцинальна ера коронавірусу була з дуже сумною статистикою для людей на діалізі не тільки в Україні, а й у всьому світі. Захворюваність на COVID-19 у людей із ХХН становила 4,09 %, тоді як серед загального населення – 0,46 %. Про це Здоров'ю 24 розповів Володимир Новаківський, лікар-нефролог, медичний директор "Фрезеніус Медикал Кер Україна".

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Чи може COVID-19 спричинити ниркову недостатність і потрапляння на діаліз

Серед людей, які захворіли на COVID-19, є ті, у яких під час перебігу захворювання розвинулась ниркова недостатність. Тобто даних, що у них є ХХН, не було, і до захворювання на коронавірусну інфекцію їх нирки були цілком здорові, але в результаті їм довелося невідкладно робити діаліз уже під час інфекції.

Володимир Новаківський “40% людей, які лікуються від коронавірусу в реанімації, мають ушкодження нирок. Не всі пацієнти, у яких розвилося це ускладнення, потребують діалізу, але ті, хто потребує гострого діалізу, майже не виживають”.

У багатьох пацієнтів хронічна хвороба нирок може прогресувати значно швидше під час захворювання на COVID-19. Це може відбуватися внаслідок порушення питного режиму та неправильного прийому жарознижуючих засобів (наприклад Ацетилсаліцилова кислота, Парацетамол, Ібупрофен, Німесулід), які можуть викликати структурно-функціональні порушення нирок.

Крім того, пацієнт міг мати недіагностовану хронічну хворобу нирок І – III стадії, які після COVID-19 потрапляють на діаліз внаслідок дії на ушкоджену нирку всіх вищезазначених факторів та прогресування основного захворювання, наприклад, аутоімунного ураження нирок.

Чи можна вакцинуватися людям із хронічною хворобою нирок

Володимир Новаківський “ Так, можна і треба. Хвиля захворюваності на COVID-19, яка стихла із початком літа, дала можливість вакцинувати людей. У наших діалізних центрах вакциновано 90 %+ пацієнтів”.

Перебіг хвороби у тих, хто вакцинований і захворів, зовсім інший. На сьогодні немає смертей, захворювання протікає набагато легше, здебільшого у цих випадках пацієнти не потребують госпіталізації.

Якщо людина не вакцинована, то перебіг захворювання зазвичай важчий, із більшою кількістю ускладнень. Лікування коронавірусу в стаціонарних умовах для людей на гемодіалізі – це завжди проблеми. Такі пацієнти не можуть переносити терапію стандартно. Лікування потребує інфузійної терапії (внутрішньовенного введення розчинів) – проте людям на діалізі багато препаратів та велика кількість рідини протипоказані. Також є серйозні обмеження в призначенні антибактеріальних та нестероїдних протизапальних засобів.

Володимир Новаківський “У Черкасах в діалізному центрі ми приймаємо пацієнтів з COVID-19 з усієї області. У найважчому стані зазвичай перебувають невакциновані люди. З 20 пролікованих невакцинованих пацієнтів на гемодіалізі – 3 – 5 помирає”.

Що робити людям із трансплантованою ниркою

Пацієнти із трансплантованою ниркою також у групі ризику, оскільки вони вважаються також пацієнтами із ХХН 5 стадії. І їм також потрібна вакцинація без застережень.

Якщо люди планують трансплантацію зараз, то їм рекомендовано пройти повний курс вакцинації, коли вони ще на діалізі.

Пацієнтам одразу після трансплантації, на етапі підбору дози імуносупресії вакцина буде неефективна. Через те, що на початку лікарі призначають високі дози гормонів та імуносупресивних препаратів, які впливають на ефективність вироблення антитіл в організмі після вакцинації. У середньому пацієнти після трансплантації стабілізуються через три місяці й тоді можна вакцинуватися.

Як поєднувати вакцину від ковіду та грипу

Вакцинація від грипу та коронавірусу можна робити в один день у різні руки. Поки людина чекає 2 тижні після вакцинації однією вакциною, то може інфікуватися іншою хворобою.

Скільки доз вакцини потрібно людям на гемодіалізі

Володимир Новаківський “Вакцинація тільки однією дозою, на жаль, не захищає. Якщо пацієнт перехворів, а потім вакцинувався лише однією дозою, – це йому не допоможе. Є підтверджені випадки, коли люди повторно інфікувалися коронавірусом після хвороби та однієї дози вакцини”

Вакцинація тільки однією дозою, на жаль, не захищає. Якщо пацієнт перехворів, а потім вакцинувався лише однією дозою, – це йому не допоможе. Є підтверджені випадки, коли люди повторно інфікувалися коронавірусом після хвороби та однієї дози вакцини.

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У країнах, де на законодавчому рівні дозволена третя бустерна доза вакцини, найперше її отримують люди у групі ризику, зокрема із хронічними хворобами. У цих пацієнтів імунітет формується важче через дефекти імунної системи. Тому, коли мова йтиме про третю дозу, люди із хронічною хворобою нирок мають отримати її першими.

Наразі, Kidney Charities Together Group створила гід для людей із проблемами нирок "COVID-19 guide", в якому зазначають, що для третьої дози краще використовувати мРНК-вакцину, незалежно від того, якими були перші дві дози. Адже це створює більш надійну імунну відповідь. Але в наказах Міністерства охорони здоров’я України буде чітко прописано коли й кому потрібно буде робити третю дозу. Тож наразі важливо вакцинувати першими двома дозами якомога більшу кількість людей.