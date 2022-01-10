Деякі жінки повідомляли про нерегулярність менструації або інші менструальні зміни після ін'єкцій. Національні інститути охорони здоров'я фінансують дослідження, щоб з'ясувати, чи є зв'язок.

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Команда проаналізувала дані із додатка для контролю народжуваності під назвою Natural Cycles, схваленого Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів для жінок. Додаток призначений для того, щоб відстежувати менструальні цикли та визначати, коли, швидше за все, можна завагітніти.

Варто знати: Менструальний цикл рахується від першого дня менструації до першого дня наступної. Невеликі коливання нормальні. Тимчасові зміни можуть викликати стрес, дієта і навіть фізичні вправи.

У дослідженні взяли участь майже 4 000 американських жінок з "нормальним" циклом, в середньому від 24 до 38 днів.

Дослідники спостерігали за вакцинованими жінками протягом трьох циклів до щеплення та ще 3 місяці після щеплення. Результати порівнювали з невакцинованими жінками.

Вакцинація порушує цикл

Менструація після щеплення починалася приблизно на день пізніше, ніж зазвичай. Але не було жодних змін у кількості днів менструальної кровотечі.

Це неймовірно обнадіює,

– сказала докторка Елісон Едельман з Університету здоров'я та науки Орегона.

Отримані дані лише підтверджують, що будь-який вплив вакцин проти COVID на менструацію є мінімальним і тимчасовим.

Результати дослідження у подробицях:

У підгрупи з 358 жінок, які отримали обидві дози вакцини в тому самому менструальному циклі, спостерігалася дещо більша зміна довжини наступного циклу – в середньому на два дні.

Близько 10% мали зміни впродовж 8 днів і більше, але згодом повернулися до нормальних діапазонів.

Чому вакцина може впливати на менструацію

За словами Едельман, одна з теорій полягає в тому, що коли імунна система активізується в певний час циклу, то "наш біологічний годинник або те, що контролює менструальний цикл, може дати збій".

Науковиця планує провести додаткове дослідження, щоб дізнатися, чи впливає вакцинація на важкість менструальної кровотечі і як реагують на щеплення жінки з нерегулярними менструаціями.