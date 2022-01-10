Вакцинація проти коронавірусу порушує менструальний цикл: цікаве дослідження

З'явилося дослідження щодо того, чи може вакцинація проти COVID-19 вплинути на менструальний цикл у жінок. Науковці виявили невеликі та тимчасові зміни циклу після щеплення.

Деякі жінки повідомляли про нерегулярність менструації або інші менструальні зміни після ін'єкцій. Національні інститути охорони здоров'я фінансують дослідження, щоб з'ясувати, чи є зв'язок.

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Команда проаналізувала дані із додатка для контролю народжуваності під назвою Natural Cycles, схваленого Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів для жінок. Додаток призначений для того, щоб відстежувати менструальні цикли та визначати, коли, швидше за все, можна завагітніти.

Менструальний цикл рахується від першого дня менструації до першого дня наступної. Невеликі коливання нормальні. Тимчасові зміни можуть викликати стрес, дієта і навіть фізичні вправи.

У дослідженні взяли участь майже 4 000 американських жінок з "нормальним" циклом, в середньому від 24 до 38 днів.

Дослідники спостерігали за вакцинованими жінками протягом трьох циклів до щеплення та ще 3 місяці після щеплення. Результати порівнювали з невакцинованими жінками.

Вакцинація порушує цикл

Менструація після щеплення починалася приблизно на день пізніше, ніж зазвичай. Але не було жодних змін у кількості днів менструальної кровотечі.

Це неймовірно обнадіює,

– сказала докторка Елісон Едельман з Університету здоров'я та науки Орегона.

Отримані дані лише підтверджують, що будь-який вплив вакцин проти COVID на менструацію є мінімальним і тимчасовим.

Результати дослідження у подробицях:

У підгрупи з 358 жінок, які отримали обидві дози вакцини в тому самому менструальному циклі, спостерігалася дещо більша зміна довжини наступного циклу – в середньому на два дні.

Близько 10% мали зміни впродовж 8 днів і більше, але згодом повернулися до нормальних діапазонів.

Чому вакцина може впливати на менструацію

За словами Едельман, одна з теорій полягає в тому, що коли імунна система активізується в певний час циклу, то "наш біологічний годинник або те, що контролює менструальний цикл, може дати збій".

Науковиця планує провести додаткове дослідження, щоб дізнатися, чи впливає вакцинація на важкість менструальної кровотечі і як реагують на щеплення жінки з нерегулярними менструаціями.