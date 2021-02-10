Вакцинація проти коронавірусу розпочнеться після 15 лютого: Степанов розповів деталі

Україна очікує отримати перші дози вакцини проти коронавірусу вже у понеділок, 15 лютого. Як тільки препарати надійдуть, одразу стартує процес імунізації.

Про це глава МОЗ Максим Степанов розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

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Як тільки Україна отримає перші дозі препаратів, розпочнуть вакцинувати населення згідно з національним планом.

Степанов попросив виробників швидше відправити препарати

Міністр зазначив, що попросив виробників прискорити процес відправки препаратів.

Я вам можу сказати, що я вчора ввечері розмовляв з інститутом, від якого ми очікуємо перший мільйон доз вакцини компанія AstraZeneca. Я сказав, що нам дуже швидко потрібно. Вони зараз працюють, щоб завантажити і відправити,

– уточнив Степанов.

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