Наприкінці грудня 2021 року розпочалась найбільша в історії кампанія з вакцинації. Щеплення проти коронавірусу вже проходить у 41 країні світу.

Нині по усьому світу було введено понад 24,7 мільйони доз вакцин проти коронавірусу. Про це свідчать дані, зібрані виданням Bloomerg.

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Оскільки усі затверджені нині вакцини є двовалентними й введення обох доз проходить з певним інтервалом, то можна напевно сказати, що вакцинувалось щонайменше 10 мільйонів людей.

У яких країнах вакцинували найбільше людей:

Китай* – 9 000 000; США – 7 725 000; Ізраїль – 1 692 000; Велика Британія – 1 488 947; ОАЕ – 1 020 349; Росія * – 800 000; Італія – 583 050; Німеччина – 532 878; Канада – 294 280; Іспанія – 277 976; Польща – 198 78; Саудівська Аравія – 130 000; Данія – 112 427; Аргентина – 107 542; Румунія – 102 301.

*Китай та Росія дозволили вакцинацію вітчизняними препаратами до закінчення випробувань ще в липні та серпні 2020 року.

Чому не все так добре, як здається на перший погляд

Угоди про забезпечення доступу вакцин уклали багато країн. Згідно з підрахунками, вже відкладено 8,35 мільярдів доз. Теоретичного цього достатньо, аби охопити більш ніж половину населення планети. Але вакцини розподіляються нерівномірно. Так, заможні країни вже уклали великі угоди про постачання й навіть розпочали вакцинацію. А ось проблеми з фінансуванням й інші політичні труднощі ускладнюють доставку й закупівлю деяких препаратів у країнах третього світу. Окрім того, вимоги до зберігання препаратів ускладнюють їхню доставку до далеких частин світу.

Деяким країнам, можливо, доведеться почекати до 2022 року або й ще довше, перш ніж розпочати імунізацію свого населення.