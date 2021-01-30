Президент Володимир Зеленський наголосив, що вакцинація проти COVID-19 в Україні має бути безкоштовною. Так, за його словами, держава повинна захистити населення в часи пандемії.

Джерело: Офіс Президента

Питання щодо безкоштовної вакцинації Зеленський докладно обговорив з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

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Що каже президент про безкоштовну вакцинацію

За його словами, це саме ті турбота та захист, які повинна надати держава громадянину в час пандемії.

Не знаю, скільки коштуватиме вакцина у приватних лікарнях, але для більшості українців ця профілактика може вдарити по гаманцю. А вакцина проти COVID-19 – не те, на чому має заробляти держава,

– зауважив Зеленський.

Також він підтримує розвиток ринку, щоб українці, які мають гроші, могли самостійно вакцинуватися проти COVID-19. Імунізація буде добровільною. Однак і президент, і Міністерство охорони здоров'я сподіваються, що українці зрозуміють виклики та дотримуватимуться плану вакцинації.

"У нас завжди точаться суперечки щодо навіть уже відомих вакцин. Але цього разу мовиться не лише про національні програми, а про світову програму з захисту населення в кожному куточку планети", – підкреслив він.

Президент додав, що отримати вакцину проти коронавірусу – це не просто убезпечитися самому й позбутися набридливих масок. Це також турбота про все населення та внесок у те, що ми всі повернемося до звичного життя.

Позиція Степанова

Очільник МОЗ повідомив, що план вакцинації передбачає надання послуг на безоплатній основі всім. А першими отримати щеплення зможуть вразливі категорії населення.

Невдовзі ми представимо та детально пояснимо план, як отримати вакцину від коронавірусу. Першими ми зможемо вакцинувати медиків, мобільні групи. Серед пріоритетних груп населення, звісно, – літні люди,

– наголосив посадовець.

Він також нагадав, що Україна активно й результативно працює в межах ініціативи COVAX.

"Зважаючи на потужності, скількох людей ми зможемо вакцинувати впродовж місяця, у нас є рівномірний розподіл державних коштів. І їх вистачить, щоб покрити всі потреби у вакцинації", – запевнив Максим Степанов.

Міністр додав, що вакцини перевірятимуть багаторазово, українцям пропонуватимуть якісні вакцини, що зберігатимуть у належних умовах.

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План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу