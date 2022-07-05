Наскільки вакцина проти натуральної віспи ефективна проти мавп'ячої віспи

Вчені описали важливість вакцинації проти натуральної віспи як профілактичного заходу у контролі нещодавніх спалахів віспи мавп.

Ефективність вакцини проти натуральної віспи

Вакцинація проти вже ліквідованого вірусу натуральної віспи забезпечила 85% перехресний захист від зараження віспою мавп.

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Для профілактики зараження вакцинацію особливо рекомендують медичним працівникам із груп ризику та лабораторному персоналу, які обробляють клінічні зразки для діагностики віспи мавп або працюють з ортопоксвірусами (віспа мавп, коров’яча віспа та віспа).

Кому потрібно робити щеплення

Відповідно до останніх рекомендацій ВООЗ, вакцини проти натуральної віспи не потрібно широко використовувати для боротьби з інфекцією віспи мавп. Однак вони рекомендують вводити вакцини проти натуральної віспи як профілактичний засіб після контакту з хворими протягом чотирьох годин.

Однак, враховуючи брак вакцин проти натуральної віспи, пріоритетність має надаватись для захисту людей із групи високого ризику, включаючи чоловіків-гомосексуалів. Очікується, що це зменшить передачу віспи мавп серед населення в цілому.

Що відомо про мавп'ячу віспу

Мавпяча віспа — це рідкісний зоонозний вірус, який переходить від тварин до людей, а також може поширюватися між людьми. Вірус, як правило, ендемічний у Центральній та Західній Африці. Проте нещодавно Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила про значну кількість випадків віспи мавп із 42 країн світу.

Більшість цих випадків виявлено в Європейському регіоні ВООЗ. Деякі з цих випадків мають історію подорожей до ендемічних африканських країн. Люди, вакциновані проти вірусу віспи, менш сприйнятливі до зараження віспою мавп. Однак, оскільки віспа була ліквідована в 1980 році, молоді люди віком до 40 років не мають цих щеплень.