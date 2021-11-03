В помірному кліматі понад 100 з 1000 дітей віком до 9 років хворіють на вітряну віспу протягом року, не менше 90% людей хворіють на неї до підліткового віку. Інші люди залишаються чутливими до цієї інфекції у дорослому віці. У дітей вітрянка зазвичай протікає легко.

Також на тему: У США схвалили вакцинацію проти коронавірусу для дітей з 5 років

Ускладнення та вплив вітрянки

У розвинених країнах вітрянка призводить до госпіталізації приблизно 5 із 1000 хворих, помирають 2 – 3 зі 100 тисяч хворих. До гострих ускладнень хвороби відносять бактеріальний сепсис, пневмонію, енцефаліт, крововилив у мозок. Одне з них розвивається приблизно у двох третин госпіталізованих пацієнтів. Більшість смертей – близько 80% – припадає на дорослих пацієнтів із вітрянкою.

До груп з високим ризиком важкого перебігу вітряної віспи відносять:

людей із порушеним імунітетом (з пухлинами крові, імунодефіцитами, які приймають препарати, які послаблюють імунітет);

новонароджених, у матерів, в яких вітряна віспа почалася за п'ять днів до пологів або через два дні після них;

недоношених дітей;

вагітних жінок без імунітету до вітряної віспи.

Ефективність вакцини проти вітряної віспи

У деяких районах США з 1995 по 2003 роки (перші роки масової вакцинації) поширеність вітряної віспи знизилася на 80%, що приблизно відповідало показникам охоплення дітей щепленням. Кількість смертей від вітрянки зменшилася на 88% після 12 років програми вакцинації однією дозою.

У дослідженні, більшість учасників якого отримали лише одне щеплення проти вітрянки, захист від цієї інфекції становив 90% протягом 15 років. Вакцина залишається ще порівняно новою, тому невідомо, чи дає вона довічний захист.

Дія вакцинації від вітрянки виразно відчувається на рівні країни. Наприклад, один розрахунок показав, що навіть за ефективності вакцини у 75% та охопленні вакцинацією 50% може дати населенню США майже 13 тисяч років здорового життя щорічно.

Наголосимо, що вакцини проти вітряної віспи продемонстрували гарний профіль безпеки. Вони практично ніколи, на відміну від самої вітрянки, не викликають небезпечних ускладнень.

Рекомендації щодо вакцинації

ВООЗ рекомендує рутинну вакцинацію проти вітряної віспи в країнах, де ця інфекція дуже впливає на громадське здоров'я. У відомстві підкреслюють, що за масові щеплення потрібно братися лише якщо можливо забезпечити охоплення вакцинацією понад 80%. Найменше охоплення, побоюються експерти, може призвести до збільшення захворюваності на вітрянку серед дорослих.

CDC рекомендує щеплюватися від вітряної віспи всім дорослим та підліткам старше 13 років, які не отримали імунітет раніше.