Вакцинація російським препаратом "Супутник-V" в Угорщині може початися наступного тижня

Джерело:!!!444!!!
Угорщина може дати дозвіл на використання російської COVID-вакцини "Супутник-V" вже наступного тижня. Відповідно, тоді й почнеться вакцинація.
Російська вакцина не зареєстрована в країнах ЄС. Угорщина є єдиною країною Європейського союзу, яка її передзамовила та запросила дозвіл на екстрене використання.
До теми Чимало медиків у Білорусі відмовляються вакцинуватися російським "Супутником"
Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що китайські та російські вакцини вже використовуються в Сербії, й "там можна побачити обнадійливий досвід".
Згідно з угодою, Росія впродовж наступних 3 місяців поставить до Угорщини 2 мільйони доз "Супутник-V". Цього має вистачити для вакцинації 1 мільйона людей. Першу партію у розмірі 40 000 країна отримала вже минулого тижня.
Орбан додав, що до середини березня в країні планують вакцинувати всіх людей віком від 60 років, які зареєструвались для отримання щеплення.
Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель під час пресконференції у Москві заявив, що сподівається на реєстрацію російської вакцини в ЄС. Він вважає, що це дозволить скоротити дефіцит вакцини в Європі.