Україну накрила нова хвиля коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я розпочало другий етап вакцинації. Водночас у світі вже є країни, де вакцинували майже все населення.

Вакцинація в Ізраїлі

Десятки ізраїльських медиків щодня виходить на вулиці у передмісті Тель-Авіва. Вони закликають людей щепитися від коронавірусу.

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Ізраїльська влада створила умови для якомога швидшої і безпечної вакцинації населення. Угоди про постачання вакцин з виробниками Pfizer та Moderna уряд уклав ще у листопаді. За право першими отримати препарати, держава заплатила у 3 рази більше.

Першу дозу вакцини отримали понад 8,5 мільйонів ізраїльтян. Це майже все населення країни. З них половина має і другу дозу.



Ізраїль лідирує серед кількості вакцинованих людей у світі / Скриншот з відео WSJ

Масова вакцинація дозволила пом'якшити карантин в Ізраїлі. На початку березня відкрилися:

спортивні зали;

салони краси;

музеї;

театри;

бари і ресторани.

Об'єднані Арабські Емірати

В Об'єднаних Арабських Еміратах також немає суворих обмежень. Країна друга у світі за темпами імунізації населення.

Влада ОАЕ діяла так само швидко, як Ізраїль, аби охопити щепленням якомога більше населення. Про постачання вакцин почали домовлятися теж ще у листопаді за вищою ціною.

Запис на вакцинацію у ОАЕ

Для запису на щеплення розробили спеціальний додаток. Достатньо зареєструватися в ньому, обрати найближчий центр вакцинації і записатися у чергу. Очікують на свій запис менше ніж добу.



Вакцинація в ОАЕ є безкоштовною / Скриншот з відео

Вакцинація передбачена для всіх груп населення віком від 16 років, а також для іноземців, які мають статус резидентів ОАЕ. Першу дозу там вже отримали понад 7 з 10 мільйонів людей. Уряд заявив, що планує повністю щепити від коронавірусу 50% населення ще до літа.

Велика Британія

За словами міністра охорони здоров'я Великої Британії Метта Хенкока, влада Великої Британії планує вакцинувати першою дозу все доросле населення до кінця липня.

Ми на шляху до цього. Я радий повідомити, що половина дорослого населення вже отримала вакцинацію,

– зазначив Хенкок.

У Великій Британії щодня роблять понад 700 тисяч щеплень. По всій країні розгорнули мобільні групи вакцинації. З початку березня в королівстві почали імунізувати людей віком понад 40 років.

Євросоюз

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровкіс зазначив, що у ЄС запровадили нові критерії щодо експорту препаратів проти коронавірусу. Експортувати вакцини не будуть у ті країни, які теж ввели обмеження.



У Бельгії пояснили, кому не постачатимуть вакцину / Скриншот з відео

Також експорт призупинять у країни, які вже випередили ЄС за рівнем вакцинації населення. Зокрема мовиться про Великобританію.

Індія

Індія також обмежила експорт своєї вакцини. Це зумовлено стрімким збільшенням кількость інфікованих новим штамом вірусу. Уряд хоче зосередитись на вакцинації населення.

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В індійському МЗС заявляють, що відновлять експорт вакцин тоді, коли ситуація в країні стабілізується. Для цього необхідно вакцинувати понад 60% з майже 2 мільярдів індійців. Наразі ж щеплення отримав лише 1% жителів Індії.