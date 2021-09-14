Третя доза потрібна людям з ослабленим імунітетом

Науковці стверджують, що наразі є лише свідчення про користь третього уколу для людей з ослабленим імунітетом.

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З наявних даних ми не бачимо потреби рекомендувати вакцинацію всього населення додатковою третьою дозою, адже рівень імунного захисту проти вірусу залишається достатньо високим після двох щеплень,

– зазначають автори статті.

Також за даними дослідників, часте застосування чи короткі проміжки між другою і третьою дозою несуть певні ризики. Адже, серед побічних ефектів деяких вакцин є невелика ймовірність розвитку міокардиту (запалення серцевого м'язу) та синдром Гієна-Барре.

Водночас науковці наголосили на очевидних перевагах імунного захисту від вакцин, порівняно з можливими ризиками побічних реакцій. Крім того, ризики розвитку міокардиту після захворювання на COVID-19 вищі, ніж від вакцинації.

Кращий захист від мутацій і штамів вірусу забезпечить вакцинація тих громадян, які ще не отримали жодної дози.

Що відомо про вакцинацію бустерною дозою

Додаткову третю дозу застосовують в Ізраїлі для груп ризику.

До слова, в Україні, за словами головного санітарного лікаря, наразі не планують проводити щеплення бустерними дозами.

Відомо, що виробники вакцин проти коронавірусу рекомендували застосування третьої дози для вищої ефективності препаратів. Зокрема, згідно з результатами останніх досліджень, захист вакцин виробництва Pfizer і Moderna впав з 91% до 66%, таке зниження пояснили циркуляцією штамів, зокрема варіанту Дельта, який став домінантним у більшості країн цього літа.

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