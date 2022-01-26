Вакцинація трьома дозами захищає від тяжких наслідків Омікрону

Наразі з'являється все більше нових даних про те, наскільки вакцини проти коронавірусу захищають від важкого інфікування штамом Омікрон.

Зокрема, вже наявні вакцини надають дуже хороший захист від важкого перебігу хвороби у разі інфікування штамом Омікрон. Про це розповів доцент кафедри епідеміології університету Гарварду Вільям Ганаж.

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За його словами, в іншому випадку кількість інфікованих Омікроном у світі було б іще вищою.

Омікрон не є штамом, спроможним повністю уникати вакцин, хоча іноді так здається. Вакцини захищають винятково добре – особливо у випадку отримання третьої дози – від важкого перебігу й майже достеменно роблять щось і з поширенням вірусу,

– сказав Ганаж.

З огляду на це, він закликав людей активніше вакцинуватися, аби швидше досягти певної форми колективного імунітету. Він підкреслив, що штам Омікрон менш небезпечний, ніж Дельта, "однак не набагато".

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