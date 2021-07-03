Вакцинацію тварин проти коронавірусу першим розпочав зоопарк в Окленді, штат Каліфорнія. Щеплення зробили тиграм, ведмедям, пумам, тхорам та іншим.

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Також її будуть вводити мавпам, кажанам і свиням. За словами віцепрезидента ветеринарних служб зоопарку в Окленді Алекса Германа, список тварин, яким потрібен укол, обирали через їхню унікальну вразливість до зараження COVID-19.

Отримавши першу партію вакцин 29 червня, зоопарк Окленда в Північній Каліфорнії швидко зібрав свої ветеринарні бригади й бригади по догляду за тваринами, щоб на наступний ранок почати вакцинацію тварин з групи підвищеного ризику. Тигри, чорні ведмеді, ведмеді гризлі, гірські леви й тхори першими отримали свою першу з двох доз. Далі йдуть примати, включаючи шимпанзе, кажанів і свиней,

– розповів він.

Досі у зоопарку покладалися на захисні заходи, такі як дотримання дистанції, бар'єри й захисний одяг для персоналу. Херман впевнений, що вакцина краще захищатиме мешканців зоопарку.

Тим часом фармацевтична компанія Zoetis, яка розробила препарат, планує передати понад 11 тисяч доз вакцини у майже 70 зоопарків, а також у більш ніж десять зимових садів, святилищ, академічних установ та державних організацій у 27 штатах.

Що відомо про вакцину проти коронавірусу для тварин від Zoetis