5 актуальних питань про вакцинацію проти коронавірусу в Україні
В Україні зареєстрували першу вакцину проти COVID-19, це Oxford/AstraZeneca, індійського виробництва, її локальна назва – CoviShield. Сьогодні, 23 лютого 500 тисяч доз вакцини прибули в аеропорт Бориспіль. Розповідаємо, коли почнуть вакцинацію населення та як вона проходитиме.
Джерело:24 канал
-
Коли почнуть робити щеплення українцям
Україна нарешті отримала першу партію вакцин проти коронавірусу. Вакцинацію ж розпочнуть впродовж наступних кількох днів. Спершу вакцину відвезуть на логістичний склад, з якого в деякі регіони її доправлять у той же день, а в деякі – наступними днями.
До теми В Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca: деталі
Як тільки вакцину розподілять між регіонами, мобільні групи вакцинації (загалом в усіх областях їх буде близько 600) населенню почнуть робити щеплення.
-
Кого вакцинуватимуть першими
Перше щеплення в Україні отримає медичний працівник. Далі Україна йтиме за затвердженим графіком вакцинації.
Національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують близько 14 мільйонів українців:
- лютий – квітень 2021 – медичні працівники установ, де лікують COVID-19, та військові, які беруть участь в ООС (367 тисяч людей);
- квітень – травень 2021 – літні люди віком +80 та працівники первинної медичної допомоги (1,9 мільйонів осіб);
- травень – червень 2021 – медики інших категорій (363 тисяч людей);
- червень – липень 2021 – люди віком 70−79 років (2,9 мільйона людей);
- липень – серпень 2021 – співробітники структур держбезпеки (640 тисяч людей);
- серпень – вересень 2021 – люди віку 65−69 років (2,3 мільйона людей);
- вересень – жовтень 2021 – співробітники сфери освіти (1,4 мільйона людей);
- жовтень – листопад 2021 – люди віком 60−64 років (2,8 мільйона людей) ;
- листопад – грудень 2021 – інші категорії населення (1,7 мільйона людей).
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
-
Якими вакцини будуть прищеплювати українців
Першою зареєстрованою вакциною проти коронавірусу в Україні є AstraZeneca — препарат, розроблений британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом.
Обсяг першої партії для України — 500 тисяч доз. Нові постачання цієї вакцини в нашу країну очікуються кожні 7−10 днів.
Більше про індійську вакцину Що відомо про Covishield, якою вакцинуватимуть українців і чому Степанов – "катастрофа"
Усі ці чотири препарати є різними видами вакцин за своїм типом і принципом дії. Найбільш використовуваною в світі наразі є вакцина Pfizer/BioNTech, її ефективність 95%. Більше про усі ці вакцини, ви можете прочитати тут.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
-
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу
Запис на вакцинацію від COVID-19 для всіх охочих буде відкрито з 1 березня і відбуватиметься він через застосунок "Дія", портал "Дія" та контакт-центр МОЗ з питань COVID-19.
За словами Ярослава Кучера, українці віком від 18 до 59 років, які не входять в зазначені групи вакцинації, можуть вакцинуватися на 5-му етапі.
-
Чи є вакцинація обов'язковою і безкоштовною
Вакцинація в Україні буде безкоштовною, але не обов'язковою. Водночас за словами Президента України Володимира Зеленського, українці, які мають гроші, матимуть змогу самостійно вакцинуватися проти COVID-19.
Імунізація буде добровільною. Однак і президент, і Міністерство охорони здоров'я сподіваються, що українці зрозуміють виклики та дотримуватимуться плану вакцинації.
Поділитися новиною