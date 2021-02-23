5 актуальних питань про вакцинацію проти коронавірусу в Україні

Джерело:24 канал
В Україні зареєстрували першу вакцину проти COVID-19, це Oxford/AstraZeneca, індійського виробництва, її локальна назва – CoviShield. Сьогодні, 23 лютого 500 тисяч доз вакцини прибули в аеропорт Бориспіль. Розповідаємо, коли почнуть вакцинацію населення та як вона проходитиме.
Україна нарешті отримала першу партію вакцин проти коронавірусу. Вакцинацію ж розпочнуть впродовж наступних кількох днів. Спершу вакцину відвезуть на логістичний склад, з якого в деякі регіони її доправлять у той же день, а в деякі – наступними днями.
До теми В Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca: деталі
Як тільки вакцину розподілять між регіонами, мобільні групи вакцинації (загалом в усіх областях їх буде близько 600) населенню почнуть робити щеплення.
Перше щеплення в Україні отримає медичний працівник. Далі Україна йтиме за затвердженим графіком вакцинації.
Національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують близько 14 мільйонів українців:
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Першою зареєстрованою вакциною проти коронавірусу в Україні є AstraZeneca — препарат, розроблений британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом.
Обсяг першої партії для України — 500 тисяч доз. Нові постачання цієї вакцини в нашу країну очікуються кожні 7−10 днів.
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Україна домовилась про вакцини 4-х виробників:
Усі ці чотири препарати є різними видами вакцин за своїм типом і принципом дії. Найбільш використовуваною в світі наразі є вакцина Pfizer/BioNTech, її ефективність 95%. Більше про усі ці вакцини, ви можете прочитати тут.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Запис на вакцинацію від COVID-19 для всіх охочих буде відкрито з 1 березня і відбуватиметься він через застосунок "Дія", портал "Дія" та контакт-центр МОЗ з питань COVID-19.
За словами Ярослава Кучера, українці віком від 18 до 59 років, які не входять в зазначені групи вакцинації, можуть вакцинуватися на 5-му етапі.
Вакцинація в Україні буде безкоштовною, але не обов'язковою. Водночас за словами Президента України Володимира Зеленського, українці, які мають гроші, матимуть змогу самостійно вакцинуватися проти COVID-19.
Імунізація буде добровільною. Однак і президент, і Міністерство охорони здоров'я сподіваються, що українці зрозуміють виклики та дотримуватимуться плану вакцинації.