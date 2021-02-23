5 актуальних питань про вакцинацію проти коронавірусу в Україні

В Україні зареєстрували першу вакцину проти COVID-19, це Oxford/AstraZeneca, індійського виробництва, її локальна назва – CoviShield. Сьогодні, 23 лютого 500 тисяч доз вакцини прибули в аеропорт Бориспіль. Розповідаємо, коли почнуть вакцинацію населення та як вона проходитиме.

Коли почнуть робити щеплення українцям

Україна нарешті отримала першу партію вакцин проти коронавірусу. Вакцинацію ж розпочнуть впродовж наступних кількох днів. Спершу вакцину відвезуть на логістичний склад, з якого в деякі регіони її доправлять у той же день, а в деякі – наступними днями.

До теми В Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca: деталі

Як тільки вакцину розподілять між регіонами, мобільні групи вакцинації (загалом в усіх областях їх буде близько 600) населенню почнуть робити щеплення.

Кого вакцинуватимуть першими

Перше щеплення в Україні отримає медичний працівник. Далі Україна йтиме за затвердженим графіком вакцинації.

Національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують близько 14 мільйонів українців:

лютий – квітень 2021 – медичні працівники установ, де лікують COVID-19, та військові, які беруть участь в ООС (367 тисяч людей);

– медичні працівники установ, де лікують COVID-19, та військові, які беруть участь в ООС (367 тисяч людей); квітень – травень 2021 – літні люди віком +80 та працівники первинної медичної допомоги (1,9 мільйонів осіб);

– літні люди віком +80 та працівники первинної медичної допомоги (1,9 мільйонів осіб); травень – червень 2021 – медики інших категорій (363 тисяч людей);

– медики інших категорій (363 тисяч людей); червень – липень 2021 – люди віком 70−79 років (2,9 мільйона людей);

– люди віком 70−79 років (2,9 мільйона людей); липень – серпень 2021 – співробітники структур держбезпеки (640 тисяч людей);

– співробітники структур держбезпеки (640 тисяч людей); серпень – вересень 2021 – люди віку 65−69 років (2,3 мільйона людей);

– люди віку 65−69 років (2,3 мільйона людей); вересень – жовтень 2021 – співробітники сфери освіти (1,4 мільйона людей);

– співробітники сфери освіти (1,4 мільйона людей); жовтень – листопад 2021 – люди віком 60−64 років (2,8 мільйона людей) ;

– люди віком 60−64 років (2,8 мільйона людей) ; листопад – грудень 2021 – інші категорії населення (1,7 мільйона людей).

Впродовж 2021−2022 років Україна сподівається охопити вакцинацією від COVID-19 не менше ніж 50% населення, це близько 20 мільйонів людей.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Якими вакцини будуть прищеплювати українців

Першою зареєстрованою вакциною проти коронавірусу в Україні є AstraZeneca — препарат, розроблений британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом.

Обсяг першої партії для України — 500 тисяч доз. Нові постачання цієї вакцини в нашу країну очікуються кожні 7−10 днів.

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Україна домовилась про вакцини 4-х виробників:

Pfizer/BioNTech

AstraZeneсa

Sinovac

Novavах

Усі ці чотири препарати є різними видами вакцин за своїм типом і принципом дії. Найбільш використовуваною в світі наразі є вакцина Pfizer/BioNTech, її ефективність 95%. Більше про усі ці вакцини, ви можете прочитати тут.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу

Запис на вакцинацію від COVID-19 для всіх охочих буде відкрито з 1 березня і відбуватиметься він через застосунок "Дія", портал "Дія" та контакт-центр МОЗ з питань COVID-19.

Ярослав Кучер – заступник міністра МОЗ “МОЗ спільно з Мінцифри збільшили кількість послуг, які може отримати громадянин у своєму смартфоні або з комп’ютера, не виходячи з дому. Ми створили послугу – запис до листа очікування на вакцинацію від COVID-19, який буде доступний у застосунку та на порталі "Дія"”.

За словами Ярослава Кучера, українці віком від 18 до 59 років, які не входять в зазначені групи вакцинації, можуть вакцинуватися на 5-му етапі.

Чи є вакцинація обов'язковою і безкоштовною

Вакцинація в Україні буде безкоштовною, але не обов'язковою. Водночас за словами Президента України Володимира Зеленського, українці, які мають гроші, матимуть змогу самостійно вакцинуватися проти COVID-19.

Імунізація буде добровільною. Однак і президент, і Міністерство охорони здоров'я сподіваються, що українці зрозуміють виклики та дотримуватимуться плану вакцинації.