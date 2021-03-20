В Україні вже майже місяць триває процес вакцинації від COVID-19. Окрім браку препаратів та недостатньої довіри до них з боку населення, виникає ще низка запитань та суперечливих тверджень. Зокрема, щодо того, як бути тим, хто вже перехворів на коронавірус, чи потрібно здавати тести на антитіла і як часто потрібно буде робити щеплення.

На ці та інші питання відповіли генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина та член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій під час пресконференції "Антитіла COVID-19: чи варто розслаблятися?". Зібрали для вас найважливіші тези.

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Чи показують діагноз тести на антитіла?

ІФА-тести показують, чи є в людини імуноглобуліни певного класу, але діагноз за ними не ставиться. Людина стає заразною вже з перших днів після інфікування, коли антитіла ще фактично невидимі. На 3-4 день можна говорити про антитіла імуноглобуліну А, а імуноглобуліни М з'являються вже після симптомів – коли вони є, це означає, що людина вже хворіє.

Імуноглобуліни класу G з'являються уже на 10-14 день від початку симптомів і тримаються довше. Коли вони наявні, це значить, що людина або закінчує хворіти, або вже перехворіла.



За ІФА-тестами діагноз не ставиться / Фото Getty Images

ІФА-тести прописані у стандарті надання медичної допомоги й проводяться з метою скринінгу, зокрема, медичним працівникам, працівникам Нацполіції, Нацгвардії тощо, які в силу своєї діяльності часто зіштовхуються з великою кількістю людей.

Для підтвердження діагнозу зараз використовується лише метод ПЛР або експрес-тести, які в принципі працюють аналогічно. За словами Романа Родини, наразі у регіони вже відправили близько 4 млн експрес-тестів і вони повинні бути в кожному ЦПНСД. Якщо ж там вас відмовляються тестувати методом експрес-тестів чи пропонують платну альтернативу – звертайтеся на гарячу лінію 0 800 60 20 19.

Чи гарантує наявність антитіл те, що ви не захворієте повторно?

Станом на 16 березня в Україні 1360 осіб перехворіли на COVID-19 повторно. Час між першим випадком і повторним – дуже різний і коливається від 2 до 8 місяців.

Як стверджує Роман Родина, антитіла зберігаються в середньому від 2 до 4 місяців. Це означає лише те, що вони є в наявності. Але не обов'язково те, що людина не захворіє – наука ще не встановила кількість антитіл, яка б давала точну гарантію безпеки.

Коли я чую: "В мене достатній рівень антитіл, мені не потрібно зараз робити щеплення", я запитую: "А який рівень антитіл є достатнім, щоб вас захистити від повторного інфікування?". Є захисний рівень антитіл щодо дифтерії, щодо правця: чітко, що при такому показникові ви захищені, а при такому – ні. Однак сьогодні визначення захисного рівня антитіл проти COVID-19 ще немає,

– пояснює член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Тут експерти бачать лише один вихід: щеплення. Сьогодні ми розуміємо, що вакцина працює. Наразі серед вакцинованих не додається випадків COVID-19, передусім таких, що потребують госпіталізації. Вакцинація запобігає тяжким випадкам та смерті.

Визначати антитіла до та після вакцинації не рекомендують з двох причин:

наука ще не встановила кількість антитіл, яка б давала точну гарантію безпеки;

тест-системи для визначення антитіл – не стандартизовані (у різних лабораторіях можуть бути різні результати).

Чи потрібно вакцинуватися, якщо перехворів?

Вакцинація тих, хто перехворів, є абсолютно безпечною. І робити це потрібно. Це стосується і тих випадків, коли хвороба перебуває в інкубаційному періоді: людина інфікована, але у неї ще не з'явилися симптоми. Проте в такій ситуації ще достеменно невідомо, чи подіє вакцина.



Вакцинуватися після хвороби потрібно і це – безпечно / Фото Getty Images



При цьому, з плином часу, помітна різниця: кількість хворих серед вакцинованих фактично не зростає. Якщо такі випадки й існують, то перебіг захворювання – легкий. Невакциновані люди продовжують інфікуватися і переносять хворобу значно важче.

Крім того, є підстави вважати, що вакцинація сповільнює поширення вірусу. Зокрема, такі дані надають Ізраїль, який вже охопив понад 70% населення другою дозою вакцини, та Британія.

У тих, хто захворів після вакцинації, кількість вірусу у дихальних шляхах значно менша, ніж у невакцинованих. Якщо кількість вірусу менша і не розвиваються симптоми (людина не кашляє, наприклад), то ми маємо гіпотезу, що це негативно впливає на поширення вірусу,

– зазначив Федір Лапій.

Через який час після одужання можна вакцинуватися?

Після того, як закінчився період заразності. У залежності від того, як проявлявся COVID-19, йдеться про щонайменше 14 днів. Тобто, якщо період ізоляції завершився, можна йти та робити щеплення.

Проте зараз фахівці рекомендують тим, хто вже перехворів, відтермінувати вакцинацію хоча б на 6 місяців з часу інфікування – випадки повторного зараження за цей період трапляються вкрай рідко. А завдання медичної системи сьогодні – у першу чергу провакцинувати тих, хто ще не мав зустрічі з COVID-19.

Якщо медпрацівник, який нещодавно перехворів на COVID-19, бажає захистити себе ще й шляхом вакцинації, то він може зробити це після того, як будуть задоволені потреби його колег, які не хворіли. Ми не маємо жодних заперечень, щоб людина отримала цю дозу додатково,

– зазначає Федір Лапій.

Щодо того, скільки доз вакцини потребує людина, яка вже зіштовхувалася з вірусом, наразі тривають дискусії. Німеччина та США, наприклад, прийняли рішення, що у таких випадках достатньо однієї дози. З медичної точки зору, наголошує фахівець, це обгрунтовано.

Чи передається імунітет від матері до немовляти?

У новонароджених дітей, мами яких вакцинувалися під час вагітності, було виявлено антитіла, утворені після вакцинації. Чи захищають вони дітей першого року життя від захворювання, наразі науці невідомо. Тобто ми не можемо точно говорити про те, що новонароджена дитина є захищеною від COVID-19.

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Як часто потрібно буде вакцинуватися у майбутньому?

Сьогодні фахівці припускають, що щеплення проти цього вірусу може стати регулярним. Однак поки що обгрунтованих підстав говорити, що ми будемо робити щеплення проти COVID-19 так часто, як проти грипу, немає.

Спостереження триває уже понад 8 місяців. Серед невакцинованих людей кількість хворих зростає, а серед вакцинованих приросту практично немає. Це дає підстави вважати, що швидше за все ця перевага буде збільшуватися з роками.