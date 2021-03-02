Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні пришвидшать процес вакцинації населення від коронавірусу. За його словами, найближчим часом планують вийти на рівень 5 – 7 мільйонів щеплень на місяць.

Станеться це, найімовірніше, до кінця літа. Це буде 3 або 4 етап вакцинації.

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Деталі заяви Степанова

Так очільник МОЗ відповів на закиди, що на вакцинацію в Україні за наявних темпів може піти понад 10 років.

Виходячи з нашого графіку постачання вакцин – якщо він не буде зриватися – ми плануємо влітку вийти на такі цифри. Але знову ж таки, потрібно, щоб усі виконували зобов'язання відповідно до тих договорів, які у нас укладено,

– зауважив Степанов.

Водночас він наголосив: згідно з планом української влади, всі без винятку українці мають мати доступ до вакцинації. Слід це план зреалізувати ще в 2021 році – щонайменше до листопада.

"Вже цього тижня кількість вакцинацій від COVID-19 зросте до 10 тисяч", – запевнив посадовець.

Також Степанов нагадав, що згідно з інформацією від глобальної ініціативи COVAX, постачання до України першої партії вакцини Pfizer спершу планували на середину лютого. Але згодом його перенесли на початок березня.

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План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу