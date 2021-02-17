В Україну прибуде перша партія вакцини AstraZeneca, яку МОЗ замовило в Індії. Україна очікує на 500 тисяч доз цієї вакцини.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, поставки вакцин від коронавірусу в Україну почнуться наприкінці лютого. Це відбудеться в рамках механізму COVAX. Актуально Після Прикарпаття: ще одна область України оголосила про "загрозливу ситуацію" з COVID-19 Коли і скільки вакцини прибуде в Україну 117 тисяч доз вакцини компанії Pfizer має прибути в Україну на кінці лютого 2021.

вакцини компанії має прибути в Україну на Перших 500 тисяч доз вакцини від AstraZeneca повинні приїхати вже до 21 лютого. Нагадаємо. За попередніми даними 117 тисяч доз вакцини Pfizer мали прибути в Україну ще 15 лютого. Степанов заявив, що постачанням вакцини в Україні займається компанія Crown Agents. Максим Степанов, міністр МОЗ Це суто питання логістики. Займається цим компанія Crown Agents. Ми перебуваємо на постійном зв'язку з Serum Institute.

План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу