Стало відомо, коли українців вакцинуватимуть: Степанов назвав дати
В Україну прибуде перша партія вакцини AstraZeneca, яку МОЗ замовило в Індії. Україна очікує на 500 тисяч доз цієї вакцини.
Джерело:РБК-Україна
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, поставки вакцин від коронавірусу в Україну почнуться наприкінці лютого. Це відбудеться в рамках механізму COVAX.
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Коли і скільки вакцини прибуде в Україну
- 117 тисяч доз вакцини компанії Pfizer має прибути в Україну на кінці лютого 2021.
- Перших 500 тисяч доз вакцини від AstraZeneca повинні приїхати вже до 21 лютого.
Степанов заявив, що постачанням вакцини в Україні займається компанія Crown Agents.
Максим Степанов, міністр МОЗ
Це суто питання логістики. Займається цим компанія Crown Agents. Ми перебуваємо на постійном зв'язку з Serum Institute.
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