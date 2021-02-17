Стало відомо, коли українців вакцинуватимуть: Степанов назвав дати

Джерело:РБК-Україна
В Україну прибуде перша партія вакцини AstraZeneca, яку МОЗ замовило в Індії. Україна очікує на 500 тисяч доз цієї вакцини.
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, поставки вакцин від коронавірусу в Україну почнуться наприкінці лютого. Це відбудеться в рамках механізму COVAX.
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Степанов заявив, що постачанням вакцини в Україні займається компанія Crown Agents.
Це суто питання логістики. Займається цим компанія Crown Agents. Ми перебуваємо на постійном зв'язку з Serum Institute.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу