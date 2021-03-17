Вакцинація в Україні: побічні реакції зафіксували у 0,5% випадків
Незначну побічну реакцію серед вакцинованих українців зафіксували у 361 випадку. Це при тому, що першу дозу щеплення отримали понад 62 тисячі людей.
Джерело:Укрінформ
Важливо, що тільки 2 випадки з 361 потребували нагляду лікарів. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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Степанов розповів про побічні реакції у вакцинованих українців
Такі реакції можуть бути на будь-яку вакцину, – Степанов
Глава МОЗ розповів, що в Україні від початку процесу вакцинації проти COVID-19 на понад 62 тисячі щеплень "всього була зареєстрована 361 побічна реакція – 0,5%". І тільки 2 реакції потребували нагляду лікарів:
- У першому випадку – початок анафілактичного шоку, алергічна реакція.
- У другому – підвищення температури протягом 2 діб.
Такі реакції можуть бути на будь-яку вакцину. Це імунобіологічний препарат, тому в людини, якій притаманні алергічні реакції, таке може бути. 0,5% (випадків побічних реакцій) – це дуже мала кількість,
– наголосив Максим Степанов.
Окрім того, вакцинована людина "30 хвилин перебуває під наглядом" лікаря – саме для того, щоб простежити за ймовірною "реакцією негайного типу". "Далі вже такої реакції не буде", – зазначив міністр.
Щодо інших побічних реакцій, зафіксованих у щеплених українців: це було або підвищення температури, або головний біль, або почервоніння у місці введення вакцини. Усі ці реакції – незначні.
Чи може вакцинація проти коронавірусу викликати тромбоз
Також Максим Степанов у фейсбуці доповнив інформацію про вакцинацію в Україні. Зокрема, щодо питання, "чи дійсно щеплення проти COVID-19 може викликати тромбоз".
На 17 мільйонів доз препарату AstraZeneca зафіксовано всього 37 випадків тромбозу. Це 1 випадок на 460 тисяч вакцинованих. Приблизно стільки чи навіть більше людей стикаються з цим захворюванням і без щеплення, у звичайному житті,
– повідомив глава МОЗ.
Окрім того, "прямий взаємозв'язок між щепленням і тромбозом ще в жодній країні світу не доведено".
- Степанов нагадав, що європейський регулятор ЕМА проводить розслідування (через випадки тромбозу багато країн тимчасово зупинили щеплення вакциною AstraZeneca).
- Міністр вважає, що Україні повинна "дочекатися результатів цих досліджень і потім робити висновки".
"Якщо порівнювати користь з ризиком – за наявними даними, – корисний ефект даної вакцини перевищує будь-які ймовірні негативні наслідки й побічні ефекти", – підсумував Максим Степанов.
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Коротко про вакцинацію в Україні
- Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого. Першу дозу отримав медик.
- Міністр охорони здоров'я Степанов вакцинувався 1 березня, а президент Зеленський – наступного дня.
- Станом на 16 березня відомо, що першу дозу вакцини отримали 62 тисячі людей.
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