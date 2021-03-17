Незначну побічну реакцію серед вакцинованих українців зафіксували у 361 випадку. Це при тому, що першу дозу щеплення отримали понад 62 тисячі людей.

Важливо, що тільки 2 випадки з 361 потребували нагляду лікарів. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Степанов розповів про побічні реакції у вакцинованих українців

Такі реакції можуть бути на будь-яку вакцину, – Степанов

Глава МОЗ розповів, що в Україні від початку процесу вакцинації проти COVID-19 на понад 62 тисячі щеплень "всього була зареєстрована 361 побічна реакція – 0,5%". І тільки 2 реакції потребували нагляду лікарів:

У першому випадку – початок анафілактичного шоку, алергічна реакція.

У другому – підвищення температури протягом 2 діб.

Такі реакції можуть бути на будь-яку вакцину. Це імунобіологічний препарат, тому в людини, якій притаманні алергічні реакції, таке може бути. 0,5% (випадків побічних реакцій) – це дуже мала кількість,

– наголосив Максим Степанов.

Окрім того, вакцинована людина "30 хвилин перебуває під наглядом" лікаря – саме для того, щоб простежити за ймовірною "реакцією негайного типу". "Далі вже такої реакції не буде", – зазначив міністр.

Щодо інших побічних реакцій, зафіксованих у щеплених українців: це було або підвищення температури, або головний біль, або почервоніння у місці введення вакцини. Усі ці реакції – незначні.

Чи може вакцинація проти коронавірусу викликати тромбоз

Також Максим Степанов у фейсбуці доповнив інформацію про вакцинацію в Україні. Зокрема, щодо питання, "чи дійсно щеплення проти COVID-19 може викликати тромбоз".

На 17 мільйонів доз препарату AstraZeneca зафіксовано всього 37 випадків тромбозу. Це 1 випадок на 460 тисяч вакцинованих. Приблизно стільки чи навіть більше людей стикаються з цим захворюванням і без щеплення, у звичайному житті,

– повідомив глава МОЗ.

Окрім того, "прямий взаємозв'язок між щепленням і тромбозом ще в жодній країні світу не доведено".

Степанов нагадав, що європейський регулятор ЕМА проводить розслідування (через випадки тромбозу багато країн тимчасово зупинили щеплення вакциною AstraZeneca).

Міністр вважає, що Україні повинна "дочекатися результатів цих досліджень і потім робити висновки".

"Якщо порівнювати користь з ризиком – за наявними даними, – корисний ефект даної вакцини перевищує будь-які ймовірні негативні наслідки й побічні ефекти", – підсумував Максим Степанов.

Важливо Немає доказів, що AstraZeneca призводить до утворення тромбів: нова заява ВООЗ

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