Вакцинація в Україні: побічні реакції зафіксували у 0,5% випадків

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Джерело:

Укрінформ

Незначну побічну реакцію серед вакцинованих українців зафіксували у 361 випадку. Це при тому, що першу дозу щеплення отримали понад 62 тисячі людей.

Важливо, що тільки 2 випадки з 361 потребували нагляду лікарів. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Степанов розповів про побічні реакції у вакцинованих українців

Такі реакції можуть бути на будь-яку вакцину, – Степанов

Глава МОЗ розповів, що в Україні від початку процесу вакцинації проти COVID-19 на понад 62 тисячі щеплень "всього була зареєстрована 361 побічна реакція – 0,5%". І тільки 2 реакції потребували нагляду лікарів:

  • У першому випадку – початок анафілактичного шоку, алергічна реакція.
  • У другому – підвищення температури протягом 2 діб.

Такі реакції можуть бути на будь-яку вакцину. Це імунобіологічний препарат, тому в людини, якій притаманні алергічні реакції, таке може бути. 0,5% (випадків побічних реакцій) – це дуже мала кількість,
– наголосив Максим Степанов.

Окрім того, вакцинована людина "30 хвилин перебуває під наглядом" лікаря – саме для того, щоб простежити за ймовірною "реакцією негайного типу". "Далі вже такої реакції не буде", – зазначив міністр.

Щодо інших побічних реакцій, зафіксованих у щеплених українців: це було або підвищення температури, або головний біль, або почервоніння у місці введення вакцини. Усі ці реакції – незначні.

Чи може вакцинація проти коронавірусу викликати тромбоз

Також Максим Степанов у фейсбуці доповнив інформацію про вакцинацію в Україні. Зокрема, щодо питання, "чи дійсно щеплення проти COVID-19 може викликати тромбоз".

На 17 мільйонів доз препарату AstraZeneca зафіксовано всього 37 випадків тромбозу. Це 1 випадок на 460 тисяч вакцинованих. Приблизно стільки чи навіть більше людей стикаються з цим захворюванням і без щеплення, у звичайному житті,
– повідомив глава МОЗ.

Окрім того, "прямий взаємозв'язок між щепленням і тромбозом ще в жодній країні світу не доведено".

  • Степанов нагадав, що європейський регулятор ЕМА проводить розслідування (через випадки тромбозу багато країн тимчасово зупинили щеплення вакциною AstraZeneca).
  • Міністр вважає, що Україні повинна "дочекатися результатів цих досліджень і потім робити висновки".

"Якщо порівнювати користь з ризиком – за наявними даними, – корисний ефект даної вакцини перевищує будь-які ймовірні негативні наслідки й побічні ефекти", – підсумував Максим Степанов.

Важливо Немає доказів, що AstraZeneca призводить до утворення тромбів: нова заява ВООЗ

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