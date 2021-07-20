Добова статистика
За добу 19 липня 2021 року 81 015 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 50 267 людей.
Увага У ВООЗ оновили рекомендації щодо щеплення вагітних та годуючих матерів
Повністю імунізовані, тобто отримали 2 дози препарату – 30 748 людей.
Протягом доби працювали:
- 583 мобільні бригади,
- 1 394 пункти щеплення;
- 50 центрів вакцинації.
Динаміка вакцинації
- Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 717 790 людей. З них отримали 1 дозу – 2 717 788 людей.
- Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 461 875 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом проведено 4 179 663 щеплень.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал