Добова статистика

За добу 19 липня 2021 року 81 015 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 50 267 людей.

Увага У ВООЗ оновили рекомендації щодо щеплення вагітних та годуючих матерів

Повністю імунізовані, тобто отримали 2 дози препарату – 30 748 людей.

Протягом доби працювали:

  • 583 мобільні бригади,
  • 1 394 пункти щеплення;
  • 50 центрів вакцинації.

Динаміка вакцинації

  • Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 717 790 людей. З них отримали 1 дозу – 2 717 788 людей.
  • Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 461 875 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
  • Загалом проведено 4 179 663 щеплень.

вакцини в україні

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал