Вакцинація в Україні: ще 49 тисяч людей отримали щеплення проти коронавірусу

В Україні за минулу добу, 30 квітня, щеплено проти COVID-19 ще 49 985 людей. Кількість вакцинованих проти коронавірусу українців зросла до 752 тисяч.

Як триває вакцинація в Україні

За минулу добу, 30 квітня, в Україні щеплено 49 985 людей проти COVID-19.

Читайте також В Україні за добу виявили 8 549 випадків інфікування коронавірусом

людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 752 293 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 260 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).️

Щеплення проводилось 36 мобільними бригадами з імунізації та 1 838 пунктами щеплення.️ Станом на 30 квітня 2021 року до листа очікування записались 506 067 людей.

Додамо, що вчора, 30 квітня, Україна також отримала ще пів мільйона доз вакцини від CoronaVac.

"Перша партія вакцини CoronaVac прибула в Україну 25 березня у розмірі 200 тиcяч доз, щеплення нею розпочалося 13 квітня. Загалом Україною законтрактовано 1 мільйон 915 тисяч доз вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Крім того, в Україні використовують вакцини виробників Pfizer та AstraZeneca (Covishield, SKBio)", – написала пресслужба МОЗ.

Кількість щеплень проти коронавірусу в регіонах за 30 квітня:

м. Київ – 6 911 щеплень;

Вінницька область – 2 369 щеплень;

Волинська область – 447 щеплень;

Дніпропетровська область – 3 504 щеплення;

Донецька область – 3 015 щеплень;

Житомирська область – 1 287 щеплень;

Закарпатська – 548 щеплень;

Запорізька область – 1 612 щеплень;

Івано-Франківська область – 219 щеплень;

Київська область – 3 735 щеплень;

Кіровоградська область – 1 434 щеплення;

Луганська область – 531 щеплення;

Львівська область – 1 273 щеплення;

Миколаївська область – 2 176 щеплень;

Одеська область – 1 660 щеплень;

Полтавська область – 2 980 щеплень;

Рівненська область – 1 158 щеплень;

Сумська область – 1 912 щеплень;

Тернопільська область – 1 013 щеплень;

Харківська область – 4 938 щеплень;

Херсонська область – 1 341 щеплення;

Хмельницька область – 1 084 щеплення;

Черкаська область – 2 807 щеплень;

Чернівецька область – 620 щеплень;

Чернігівська область – 1 411 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Як записатись на вакцинацію / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу