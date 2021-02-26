Вакцинація в Україні: щеплення зробили 1 338 людей, 7 осіб заявили про побічні ефекти

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про те, скільки людей отримали щеплення проти коронавірусної інфекції за минулу добу і з початку кампанії масової вакцинації.

Віктор Ляшко нагадав, що літак з першою партією вакцини проти коронавірусу приземлився в Україні у вівторок, 23 лютого, а у четвер у кожній області вже зробили перші щеплення.

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За минулу добу, 25 лютого, в Україні зробили 1 179 щеплень проти коронавірусу. Що цікаво, за добу було більше чоловіків, ніж жінок: це 792 проти 387.

Але я думаю що найближчим часом ці пропорції буде 50% на 50%. Найбільше щеплень за минулу добу зробили у Черкаській і Тернопільській областях, а також у місті Київ. По 90 щеплень за добу у трьох регіонах,

– розповів головний санітарний лікар.

Загалом з початку масової вакцинації перші щеплення отримало вже 1 338 українців. Наразі найбільше людей вакцинувалися у Черкаській області – 180.

Чи зареєстровані випадки побічних ефектів в Україні

Станом на 25 лютого надішли новини про перші несприятливі події після імунізації у 7 осіб. Ляшко зазначив, що не слід панікувати, адже всі побічні ефекти не є серйозними і кожен випадок аналізується.

Наголошуємо, що

"Всі несерйозні. Одне повідомлення у Чернігівській області, 6 – у Черкаській. Кожен випадок аналізується", – зазначив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, перша партія вакцини – 500 тисяч доз – від компанії AstraZeneca індійського виробництва прибула в Україну 23 лютого. Президент Володимир Зеленський заявив, що цей препарат є одним з найкращих у світі.

Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу