З такою швидкістю вакцинації нас чекає кілька років кампанії, – Ковтонюк

В Україні кампанія вакцинації людей від COVID-19 розпочалася у лютому 2021 року. Однак цей процес відбувається настільки повільно, що може затягнутися на кілька років.

Ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк розповів, що вакцинація в Україні проходить найповільніше в Європі. Він зазначив, що інші країни за місяць робили значно більше щеплень.

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Скільки може тривати вакцинація

За словами Ковтонюка, якщо в Україні нічого радикально не зміниться у питанні вакцинації, то цей процес може затягнутися до 2023 року. Ексзаступник міністра вважає, що наразі є дуже багато людей, які хочуть отримати щеплення, але не мають для цього можливості.

І план вакцинації, і комунікація довкола цього настільки невдалі, що з такою швидкістю на нас очікує кілька років кампанії,

– припустив він.

є лояльними до проведення щеплення від COVID-19. Ще 41% громадян критикують вакцинацію.

Що не так з планом вакцинації

За даними соціологічної групи "Рейтинг" , 37% українців

На думку Ковтонюка, український план вакцинації складений дуже неякісно та містить зайві етапи. Він розповів, що навіть люди в пріоритетних групах, які готові зробити щеплення, не можуть цього зробити.

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Як зазначив ексзаступник міністра, яку б з основних вакцин не завезли в Україну, її варто використовувати.

В Україну з Китаю 25 березня 2021 року відправили першу партію вакцин компанії Sinovac Biotech. Мовиться про 1 мільйон 915 тисяч доз препарату.

В Україні триває кампанія вакцинації від COVID-19: дивіться відео

Вакцинація в Україні: коротко

В Україні вакцинація проти COVID-19 стартувала 24 лютого 2021 року. Перше щеплення отримав медик із Черкас.

Станом на 25 березня, триває 2 етап вакцинації. Тепер щеплення мають отримати люди віком від 80 років, а також сімейні лікарі.

Варто зауважити, що в Україні після вакцинації померли 2 людей. Це військова з Одещини та провізор аптеки військового госпіталю з Чернівців. Однак о боє померлих мали супутні серцево-судинні захворювання.



Етапи вакцинації в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу