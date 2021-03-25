З такою швидкістю вакцинації нас чекає кілька років кампанії, – Ковтонюк

Джерело:24 канал
В Україні кампанія вакцинації людей від COVID-19 розпочалася у лютому 2021 року. Однак цей процес відбувається настільки повільно, що може затягнутися на кілька років.
Ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк розповів, що вакцинація в Україні проходить найповільніше в Європі. Він зазначив, що інші країни за місяць робили значно більше щеплень.
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За словами Ковтонюка, якщо в Україні нічого радикально не зміниться у питанні вакцинації, то цей процес може затягнутися до 2023 року. Ексзаступник міністра вважає, що наразі є дуже багато людей, які хочуть отримати щеплення, але не мають для цього можливості.
І план вакцинації, і комунікація довкола цього настільки невдалі, що з такою швидкістю на нас очікує кілька років кампанії,
– припустив він.
На думку Ковтонюка, український план вакцинації складений дуже неякісно та містить зайві етапи. Він розповів, що навіть люди в пріоритетних групах, які готові зробити щеплення, не можуть цього зробити.
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Як зазначив ексзаступник міністра, яку б з основних вакцин не завезли в Україну, її варто використовувати.Довідка. В Україну з Китаю 25 березня 2021 року відправили першу партію вакцин компанії Sinovac Biotech. Мовиться про 1 мільйон 915 тисяч доз препарату.
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Вакцинація в Україні: коротко
Етапи вакцинації в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу