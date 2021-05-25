Вакцинація в Україні: скільки людей отримали щеплення проти COVID-19

За минулу добу, 24 травня, в Україні 14 056 людей отримали щеплено проти COVID-19. У МОЗ України повідомили, що одну дозу отримали 3 618 людей, повністю імунізовані – 10 438 людини.
Протягом доби працювали 255 мобільних бригад, а також 343 пункти щеплення.
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Станом на 25 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 587 732 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 981 972 особи, з них отримали 1 дозу – 981 970 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 86 225 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 068 195 щеплень.
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року.
Якими вакцинами щеплять українців
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб з початку кампанії
- щеплено вакциною КОВІШЕЛД (CoviShield – AstraZeneca, яка виробляється на потужностях Індії), усього 485827.
- щеплено вакциною КОРОНАВАК (виробництво китайської компанії Sinovac Biotech), усього 89083.
- щеплено вакциною КОМІРНАТІ (Pfizer та BioNTech), усього 58537.
- щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА (AstraZeneca), усього 348306.
- щеплено вакциною ДЖЕНСЕН (Johnson & Johnson), усього 219.
Вакцинація за 24 травня
- щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 610.
- щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 6996.
- щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3138.
- щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 3312.
- щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0.