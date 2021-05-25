Вакцинація в Україні: скільки людей отримали щеплення проти COVID-19

За минулу добу, 24 травня, в Україні 14 056 людей отримали щеплено проти COVID-19. У МОЗ України повідомили, що одну дозу отримали 3 618 людей, повністю імунізовані – 10 438 людини.

Протягом доби працювали 255 мобільних бригад, а також 343 пункти щеплення.

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Станом на 25 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 587 732 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 981 972 особи, з них отримали 1 дозу – 981 970 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 86 225 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 068 195 щеплень.

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року.​

Якими вакцинами щеплять українців

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб з початку кампанії

щеплено вакциною КОВІШЕЛД (CoviShield – AstraZeneca, яка виробляється на потужностях Індії), усього 485827.

щеплено вакциною КОРОНАВАК (виробництво китайської компанії Sinovac Biotech), усього 89083.

щеплено вакциною КОМІРНАТІ (Pfizer та BioNTech), усього 58537.

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА (AstraZeneca), усього 348306.

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН (Johnson & Johnson), усього 219.

Вакцинація за 24 травня