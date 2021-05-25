Вакцинація в Україні: скільки людей отримали щеплення проти COVID-19

25 травня 2021 , 08:21
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Джерело:

МОЗ України

За минулу добу, 24 травня, в Україні 14 056 людей отримали щеплено проти COVID-19. У МОЗ України повідомили, що одну дозу отримали 3 618 людей, повністю імунізовані – 10 438 людини.

Протягом доби працювали 255 мобільних бригад, а також 343 пункти щеплення.

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Станом на 25 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 587 732 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 981 972 особи, з них отримали 1 дозу – 981 970 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 86 225 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 068 195 щеплень.

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року.​

Якими вакцинами щеплять українців

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб з початку кампанії

  • щеплено вакциною КОВІШЕЛД (CoviShield – AstraZeneca, яка виробляється на потужностях Індії), усього 485827.
  • щеплено вакциною КОРОНАВАК (виробництво китайської компанії Sinovac Biotech), усього 89083.
  • щеплено вакциною КОМІРНАТІ (Pfizer та BioNTech), усього 58537.
  • щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА (AstraZeneca), усього 348306.
  • щеплено вакциною ДЖЕНСЕН (Johnson & Johnson), усього 219.

Вакцинація за 24 травня

  • щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 610.
  • щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 6996.
  • щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3138.
  • щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 3312.
  • щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0.

 

Автор: Анастасія Сімсек