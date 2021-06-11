За минулу добу одну дозу отримали 30 744 людини, повністю імунізовані (вакциновані двома дозами) – 23 585 людей.
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Протягом доби працювали 442 мобільні бригади та 617 пунктів щеплення.
Станом на 11 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 672 808 людей.
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 087,
- Щеплено вакциною Coronavac – 299 271,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 255 555,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 353 009,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.