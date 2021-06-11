За минулу добу одну дозу отримали 30 744 людини, повністю імунізовані (вакциновані двома дозами) – 23 585 людей.

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Протягом доби працювали 442 мобільні бригади та 617 пунктів щеплення.

Станом на 11 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 672 808 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 395 312 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 395 310 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 204 038 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 599 348 щеплень.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 087,

Щеплено вакциною Coronavac – 299 271,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 255 555,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 353 009,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

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