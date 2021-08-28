Одну дозу за цей період отримали 57 435 людей. Повністю імунізовані, тобто отримали дві дози вакцини – 109 116 людей.

Актуально Другу добу поспіль хворих на COVID-19 в Україні перевалило за 2 тисячі

Протягом доби працювали:

1 023 мобільні бригади;

2 934 пункти щеплення;

340 центрів вакцинації.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щепили 5 265 635 людей, з них отримали одну дозу – 5 265 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 536 963 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 8 802 596 щеплень.



Статистика вакцинацій в Україні / Фото МОЗ

Які вакцини використали в Україні

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Щеплено вакциною Coronavac – 1 459 737;

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 766 225;

Щеплено вакциною AstraZeneca – 459 253;

Щеплено вакциною Moderna – 1 074 981

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 18 252.