Одну дозу за цей період отримали 57 435 людей. Повністю імунізовані, тобто отримали дві дози вакцини – 109 116 людей.
Актуально Другу добу поспіль хворих на COVID-19 в Україні перевалило за 2 тисячі
Протягом доби працювали:
- 1 023 мобільні бригади;
- 2 934 пункти щеплення;
- 340 центрів вакцинації.
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії щепили 5 265 635 людей, з них отримали одну дозу – 5 265 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 536 963 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом провели 8 802 596 щеплень.
Статистика вакцинацій в Україні / Фото МОЗ
Які вакцини використали в Україні
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
- Щеплено вакциною Coronavac – 1 459 737;
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 766 225;
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 459 253;
- Щеплено вакциною Moderna – 1 074 981
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 18 252.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу