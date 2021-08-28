Одну дозу за цей період отримали 57 435 людей. Повністю імунізовані, тобто отримали дві дози вакцини – 109 116 людей.

Актуально Другу добу поспіль хворих на COVID-19 в Україні перевалило за 2 тисячі

Протягом доби працювали:

  • 1 023 мобільні бригади;
  • 2 934 пункти щеплення;
  • 340 центрів вакцинації.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щепили 5 265 635 людей, з них отримали одну дозу – 5 265 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 536 963 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 8 802 596 щеплень.


Статистика вакцинацій в Україні / Фото МОЗ

Які вакцини використали в Україні

  • Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
  • Щеплено вакциною Coronavac – 1 459 737;
  • Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 766 225;
  • Щеплено вакциною AstraZeneca – 459 253;
  • Щеплено вакциною Moderna – 1 074 981
  • Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 18 252.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу