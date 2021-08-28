Вакцинація в Україні: скільки українців вдалось щепити за добу

Темпи вакцинації постійно набирають обертів. Так, за минулу добу 27 серпня вдалося щепити проти коронавірусу 166 551 українця.

Одну дозу за цей період отримали 57 435 людей. Повністю імунізовані, тобто отримали дві дози вакцини – 109 116 людей.

Актуально Другу добу поспіль хворих на COVID-19 в Україні перевалило за 2 тисячі

Протягом доби працювали:

1 023 мобільні бригади;

2 934 пункти щеплення;

340 центрів вакцинації.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щепили 5 265 635 людей, з них отримали одну дозу – 5 265 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 536 963 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 8 802 596 щеплень.



Статистика вакцинацій в Україні / Фото МОЗ

Які вакцини використали в Україні

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Щеплено вакциною Coronavac – 1 459 737;

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 766 225;

Щеплено вакциною AstraZeneca – 459 253;

Щеплено вакциною Moderna – 1 074 981

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 18 252.