Вакцинація в Україні: які документи слід мати для того, щоб отримати щеплення

Начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк розповів про те, які документи слід мати з собою для отримання щеплення в Україні проти коронавірусу.

При вакцинації від COVID в Україні потрібно при собі мати паспорт та ідентифікаційний код.

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Код потрібен, якщо немає підписаної декларації з сімейним лікарем. Дані про вакцинацію людей від коронавірусу в Україні будуть вносити в єдину електронну систему.

За словами Животенюка, це дасть можливість в майбутньому роздрукувати для пацієнтів паспорт вакцинації.

Він додав, що в електронну картку пацієнта будуть вносити дані про вакцинацію проти коронавірусу після отримання другої дози препарату. Також після щеплення людині відразу не будуть видавати паперові довідки.

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Після вакцинації людину вносять в єдину електронну систему. Це дає йому можливість у майбутньому роздрукувати паспорт вакцинації. Після того, як людина отримає два уколи, в електронній картці пацієнта буде зафіксовано, що він був щеплений від COVID-19. Тоді будь-який лікар, який зможе зайти в його електронну картку, побачить цю інформацію: що людина такого-то числа отримала таке-то щеплення,

– пояснив Животенюк.

В Україні триває масова вакцинація

Вакцинацію розпочали з Черкас. Першим українцем, який отримав щеплення став Горенко Євген Васильович – лікар реаніматолог, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні.

Продовжила хвилю вакцинації Київщина, імунізацію області розпочали з Броварів — вакцинували лікарку дорослого інфекційного відділення Тетяну Шульженко.

У Вінницькій та Чернігівській областях першими щеплення проти COVID-19 отримали заввідділення і лікар мобільної бригади.

Перші щеплення проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу