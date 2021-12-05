Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.
Вакцинуватися – дуже просто. Для цього не обов'язково мати заключену декларацію з лікарем – достатньо взяти з собою паспорт та ІПН. Якщо ж ви маєте сімейного лікаря, то жодних документів з собою брати не потрібно, оскільки вся необхідна інформація вже є в базі.
Чому потрібно вакцинуватися проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Як починалася COVID-вакцинація в Україні: дивіться відео 24 каналу