Вакцинація в Україні: які вакцини використовують та скільки людей вже щепили
Джерело:МОЗ
Від початку вакцинальної кампанії в Україні провели понад 25 мільйонів щеплень проти коронавірусу. Лише за добу 4 грудня 112 657 людей вакцинували проти COVID-19.
Зокрема, першу дозу отримали 40 278 людей. Тоді як повністю імунізовані, тобто отримали два уколи вакцини – 72 379 людей.
До слова Як тримати імунітет у тонусі цілий рік
Щеплення проводилось 781 мобільною бригадою з імунізації 3 144 пунктами щеплення та 487 центрами вакцинації населення.
Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби,
– вкотре наголосили у МОЗ.
Загальна картина вакцинацій
Від початку вакцинальної кампанії щепили 13 725 905 людини, з них:
- отримали першу дозу – 13 725 903 людини;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 762 441 людина.
Загалом провели 25 488 344 щеплення.
Які препарати загалом обирали українці
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 509 557,
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 745 573,
- AstraZeneca – 1 599 790,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 363 118.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
Як записатися на вакцинацію:
- Через сімейного лікаря,
- Сервіс Helsi,
- За номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,
- Прийти та стати в живу чергу.
Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.
Вакцинуватися – дуже просто. Для цього не обов'язково мати заключену декларацію з лікарем – достатньо взяти з собою паспорт та ІПН. Якщо ж ви маєте сімейного лікаря, то жодних документів з собою брати не потрібно, оскільки вся необхідна інформація вже є в базі.
Чому потрібно вакцинуватися проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Як починалася COVID-вакцинація в Україні: дивіться відео 24 каналу