Вакцинація в Україні: які вакцини використовують та скільки людей вже щепили

Від початку вакцинальної кампанії в Україні провели понад 25 мільйонів щеплень проти коронавірусу. ​Лише за добу 4 грудня 112 657 людей вакцинували проти COVID-19.

Зокрема, першу дозу отримали 40 278 людей. Тоді як повністю імунізовані, тобто отримали два уколи вакцини – 72 379 людей.

До слова Як тримати імунітет у тонусі цілий рік

Щеплення проводилось 781 мобільною бригадою з імунізації 3 144 пунктами щеплення та 487 центрами вакцинації населення.

Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби,

– вкотре наголосили у МОЗ.

Загальна картина вакцинацій

Від початку вакцинальної кампанії щепили 13 725 905 людини, з них:

отримали першу дозу – 13 725 903 людини;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 762 441 людина.

Загалом провели 25 488 344 щеплення.

Які препарати загалом обирали українці

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 509 557,

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 745 573,

AstraZeneca – 1 599 790,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 363 118.

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні розпочалась 24 лютого 2021 року.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Як записатися на вакцинацію:

Через сімейного лікаря,

Сервіс Helsi,

За номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,

Прийти та стати в живу чергу.

Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.



Вакцинуватися – дуже просто. Для цього не обов'язково мати заключену декларацію з лікарем – достатньо взяти з собою паспорт та ІПН. Якщо ж ви маєте сімейного лікаря, то жодних документів з собою брати не потрібно, оскільки вся необхідна інформація вже є в базі.



Чому потрібно вакцинуватися проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Як починалася COVID-вакцинація в Україні: дивіться відео 24 каналу