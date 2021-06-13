У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що вакцинацію здійснювали 257 мобільних бригад та 370 пунктів щеплення.
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Найбільше людей вакцинували у Києві — 4 242, а також у Київській області (3 331). Найменше щеплень за добу зробили в Івано-Франківській (154), Рівненській (385) та Закарпатській (396) областях.
За даними міністерства, більшість щеплень робили вакциною CoronaVac — 21 221.
Загалом в Україні першу дозу вакцини отримали 1 459 374 людей, а завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози, 236 906 людей (із них двоє отримали перше щеплення за кордоном).
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 105,
- Щеплено вакциною Coronavac – 337 140,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 280 789,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 353 952,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.