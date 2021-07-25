Вакцинація в Україні: за добу щепили понад 71 тисячу людей
25 липня 2021 , 09:00Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 24 липня, щеплення проти коронавірусу зробили 71 571 мешканцям України. З них отримали першу дозу препарату – 50 421 осіб.
Щеплення в Україні за добу
Натомість 21 150 людям ввели другу дозу препарату. Це означає, що вони вже повністю закінчили імунізацію.
Увага В Україні за добу зафіксували менш як 300 випадків коронавірусу
Протягом доби працювали:
- 272 мобільні бригади,
- 741 пункт щеплення;
- 501 центр вакцинації.
Загальні темпи вакцинації
Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 060 561 людину. З них отримали 1 дозу – 3 060 559 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 702 884 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 4 763 443 щеплення.
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
- Щеплено вакциною Coronavac – 957 494;
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1151 867;
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 364 091;
- Moderna – 99 462;
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал