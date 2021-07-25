Вакцинація в Україні: за добу щепили понад 71 тисячу людей

За минулу добу, 24 липня, щеплення проти коронавірусу зробили 71 571 мешканцям України. З них отримали першу дозу препарату – 50 421 осіб.

Щеплення в Україні за добу

Натомість 21 150 людям ввели другу дозу препарату. Це означає, що вони вже повністю закінчили імунізацію.

Увага В Україні за добу зафіксували менш як 300 випадків коронавірусу

Протягом доби працювали:

272 мобільні бригади,

741 пункт щеплення;

501 центр вакцинації.

Загальні темпи вакцинації

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 060 561 людину. З них отримали 1 дозу – 3 060 559 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 702 884 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 4 763 443 щеплення.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Щеплено вакциною Coronavac – 957 494;

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1151 867;

Щеплено вакциною AstraZeneca – 364 091;

Moderna – 99 462;

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.