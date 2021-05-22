У пресслужбі МОЗ нагадали, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.
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Протягом доби працювали 300 мобільних бригад і 336 пункти щеплення.
Станом на 21 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 580 616 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 977 011 осіб, з них отримали 1 дозу – 977 009 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 72 302 .
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Загалом в Україні проведено 1 049 311 щеплень проти коронавірусу.
Зазначимо, що новопризначений міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що поставив перед собою головне завдання – вакцинація від коронавірусу в країні. Очільник МОЗ має намір до кінця цього 2021 року вакцинувати всіх бажаючих.
Які вакцини отримали українці: дані станом на 22 травня
Від початку кампанії
- щеплено вакциною CoviShield – 485360
- щеплено вакциною CoronaVac – 87251
- щеплено вакциною Pfizer та BioNTech – 58134
- щеплено вакциною AstraZeneca – 346266
За минулу добу
- щеплено вакциною CoviShield – 500
- щеплено вакциною CoronaVac – 6647
- щеплено вакциною Pfizer та BioNTech – 4326
- щеплено вакциною AstraZeneca – 6110