Вакцинація в Україні: зроблено 17,5 тисяч щеплень проти COVID, більшість – другою дозою

За минулу добу, 21 травня, 17 583 українці отримали щеплення проти COVID-19 в Україні. Одну дозу отримали 6 091 людина, повністю імунізовані – 11 492 особи.

У пресслужбі МОЗ нагадали, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.

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Протягом доби працювали 300 мобільних бригад і 336 пункти щеплення.

Станом на 21 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 580 616 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 977 011 осіб, з них отримали 1 дозу – 977 009 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 72 302 .

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Загалом в Україні проведено 1 049 311 щеплень проти коронавірусу.

Зазначимо, що новопризначений міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що поставив перед собою головне завдання – вакцинація від коронавірусу в країні. Очільник МОЗ має намір до кінця цього 2021 року вакцинувати всіх бажаючих.

Які вакцини отримали українці: дані станом на 22 травня

Від початку кампанії

щеплено вакциною CoviShield – 485360

щеплено вакциною CoronaVac – 87251

щеплено вакциною Pfizer та BioNTech – 58134

щеплено вакциною AstraZeneca – 346266

За минулу добу