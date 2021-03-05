Вакцинація українців: Велика Британія оплатить підготовку членів мобільних бригад

Планують надати захист понад 58 тисячам медиків.

Важливо Рекордна кількість людей вакцинувалась проти COVID-19 в Україні за останню добу

Для цієї мети зустрілись посол Мелінда Сіммонс і глава представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт. Посадовці поговорили про пандемію і підтримку Великої Британії.



Зустріч політиків / Фото посольства Великої Британії

Зауважимо, 9 січня королева Єлизавета ІІ разом з чоловіком принцом Філіпом першими в королівській родині вакцинувалися проти COVID-19.

Як відбувається вакцинація в Україні