Вакцинація українців: Велика Британія оплатить підготовку членів мобільних бригад

5 березня 2021 , 16:07
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Джерело:

твіттер посольства Великої Британії

Велика Британія профінансує підготовку членів мобільних бригад, які вакцинуватимуть українців. Гроші держава надасть представництву Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні.

Планують надати захист понад 58 тисячам медиків.

Важливо Рекордна кількість людей вакцинувалась проти COVID-19 в Україні за останню добу

Для цієї мети зустрілись посол Мелінда Сіммонс і глава представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт. Посадовці поговорили про пандемію і підтримку Великої Британії.


Зустріч політиків / Фото посольства Великої Британії

Зауважимо, 9 січня королева Єлизавета ІІ разом з чоловіком принцом Філіпом першими в королівській родині вакцинувалися проти COVID-19.

Як відбувається вакцинація в Україні


Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу