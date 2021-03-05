Вакцинація українців: Велика Британія оплатить підготовку членів мобільних бригад

Джерело:твіттер посольства Великої Британії
Велика Британія профінансує підготовку членів мобільних бригад, які вакцинуватимуть українців. Гроші держава надасть представництву Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні.
Планують надати захист понад 58 тисячам медиків.
Важливо Рекордна кількість людей вакцинувалась проти COVID-19 в Україні за останню добу
Для цієї мети зустрілись посол Мелінда Сіммонс і глава представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт. Посадовці поговорили про пандемію і підтримку Великої Британії.
Зустріч політиків / Фото посольства Великої Британії
Зауважимо, 9 січня королева Єлизавета ІІ разом з чоловіком принцом Філіпом першими в королівській родині вакцинувалися проти COVID-19.
Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу